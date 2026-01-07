「スーパー美男子」フィフィ、イケメン息子の顔出しショットに反響！ 「並んでたら年下の彼氏みたい」
タレントのフィフィさんは1月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメン息子の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】フィフィ＆イケメン息子のツーショット
ファンからは「イケメンすぎません！？」「スーパー美男子」「美形ですねぇ!!」「かなりモテるだろうなあ〜」「並んでたら年下の彼氏みたいじゃないですか」「21歳の息子がいるお母さんにも見えない！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「かなりモテるだろうなあ〜」フィフィさんは「本日、息子が21歳になりました」と報告し、1枚の写真を投稿。おそろいのピースサインをしているフィフィさんと息子が写っています。フィフィさん譲りの彫りの深い顔立ちで、とてもイケメンです。また「写真は中学の時だけどね」とも補足しています。
美人妹＆姉の顔出しショットも！2025年11月25日の投稿では「一つ下の妹」と「２つ年上の姉」の顔出しショットを公開したフィフィさん。姉妹の美貌にファンからは「とんでもない美人キター！」「道端3姉妹に匹敵するんじゃないか」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
