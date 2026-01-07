お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が6日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」に出演。お笑い番組に“欠かせないモノ”について語った。

同番組でAIの話題になり「そろそろ入れ替わってる仕事があるんですかね」とケンコバ。「よく言われてたじゃないですか、一昨年ぐらい。“2、3年後にはこの仕事と入れ替わります”とか」と話すと、「千原兄弟」千原ジュニアは「この世界で言うと、最初はこんなん言うとアレやけど、カメラマンさん」と申し訳なさそうに切り出した。

しかしジュニアが「俺らからすると、カメラマンさんの肩が（笑って）揺れてるっていうのが、非常に活力になるやん」と強調すると、ケンコバも即「最高」と賛同。AIで全機械化された味気ないスタジオの様子を想像したジュニアは、「何やろうが、ウンともスンとも言わんわけやから」と嘆いた。

さらにケンコバは「こればっかりは、皆さん分からないと思いますけど」と前置きしながら、「カメラマンさんの肩が揺れてる時、メロンパンより甘い！」と断言。「力を発揮できてるよな、あの時。自分が思ってる以上の」と続けるジュニアに、ケンコバは「次の扉を開けてくれるから、アレ」とありがたみを語っていた。