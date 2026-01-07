俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）に、俳優の香川照之（60）を父に持つ歌舞伎俳優の市川團子（21）が織田信長の近習・森蘭丸役で、俳優の緒形直人（58）を父に持つ俳優の緒形敦（29）が信長の弟・信勝の長男・信澄役でレギュラー出演することが決定し7日、番組公式サイト

などで発表された。團子は大河初出演、敦は19年「いだてん〜東京オリムピック噺〜」7年ぶり2回目の大河出演となる。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

名優の長男2人の大河参戦が決まった。

森蘭丸は森可成の三男。幼い頃より織田信長に小姓として仕えて、やがて近習に。「本能寺の変」の際は、明智光秀に急襲され、信長とともに18歳の若さで討ち死にしたとされる。

團子は「まさか私が大河ドラマに出演させていただくとは思ってもいませんでした」と驚きのコメント。「これまで数々の皆様が魅力的な森蘭丸像を創造されてきました。また、大河ドラマで初めて森蘭丸を演じたのは、歌舞伎役者の先輩でもある片岡仁左衛門さんです。歴代の蘭丸に恥じぬよう、自分なりの蘭丸をしっかりと演じられるよう、精いっぱい務めたいと思いました」とオファーを振り返る。

映像作品への出演自体が「ほぼ初めてなので、新たな表現に挑戦できる場を頂き、これから始まる世界にワクワクしております。蘭丸は織田信長の小姓です。中性的なイメージがあり、信長のために忠義を尽くした多くのエピソードが残されています。信長への並外れた忠誠心と、一挙手一投足についていく明晰さが魅力的な人物だと感じました。心身ともに美しい蘭丸を演じさせていただくことは大変恐縮ですが、自分の持てるすべての力を出し切りたいです」と意気込んでいる。

織田信澄は父・信勝が謀反の疑いにより信長に謀殺された後、柴田勝家の下で育つ。明智光秀の娘婿となり、信長からの信任も厚い。

敦も「役者として、大河ドラマに出演することは目標の中の一つなので、本当にうれしかったです。また織田信長の甥で明智光秀の娘婿という重要な役を頂けてとても光栄です。信澄の奥底にあったであろう細かな心情を汲み取り、丁寧に演じていきたいと思います」と張り切っている。

この日は新キャスト5人が発表され、菅田将暉が名軍師・竹中半兵衛、中沢元紀が信長の弟・織田信勝役、大地伸永がのちに豊臣政権の五奉行の一人に任じられる浅野長吉（のちの浅野長政）役を演じる。