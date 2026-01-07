7日（水）午後は日本海側で大きく下り坂、北海道は暴風のおそれがあります。関東は真冬の寒さになるでしょう。

＜7日（水）の天気＞

関東は朝からぐずついた天気になっていますが、このあとは次第に回復する見込みです。一方、日本海からは低気圧が発達しながら近づき、夜遅くにかけて北海道付近を通過する見込みです。午後は日本海側で天気が下り坂となるでしょう。北日本や北陸は昼過ぎから、山陰も夕方以降雨や雪が降り出す見込みです。夜は雨や雪の降り方が強まり、横殴りに降るところもありそうです。特に北海道北部では暴風が吹いて、見通しが悪化するおそれがあります。

＜予想最高気温（前日差）＞低気圧に向かう南風の影響で、日本海側では前日より大幅に高くなる見込みです。関東は日差しが少ないこともあり、昼間もひとケタの寒さになるでしょう。札幌 3℃（＋6）、仙台 8℃（＋4）、新潟 9℃（＋4）、東京 7℃（-4）、名古屋 10℃（＋1）、大阪 12℃（＋1）、鳥取 11℃（＋6）、高知 15℃（＋2）、福岡 12℃（±0）。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

山陰では断続的に雪が降る見込みです。そのほかは晴れる日が多いですが、8日（木）は気温が急降下して、日差しがあっても真冬の寒さになるでしょう。3連休は冬型の気圧配置が強まり、福岡や鹿児島でも雪の降る可能性があります。沖縄は9日（金）にかけて雲が多く、気温が平年より低い状態が続きそうです。

■北日本・東日本8日（木）は冬型の気圧配置となり、日本海側でふぶきになる見込みです。その後も断続的に雪が強まり、3連休は大雪や猛ふぶきになるおそれがあります。関東や東海は3連休も日差しが届きますが、連休後半は北風が冷たく厳しい寒さになりそうです。