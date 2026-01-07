原日出子、グツグツ煮た手作り七草粥を披露 素朴ながら丁寧に作られた料理に「尊敬いたします」「美味しそう」の声
俳優の原日出子（66）が7日、自身のインスタグラムを更新。「今日は七草粥 松も明けて お正月気分も今日までです」と書き出し、温もりを感じる手作り七草粥を披露した。
【写真】「グツグツと煮えた美味しそう」原日出子が作った愛情たっぷりの七草粥
原は「七草でお腹も心も整えて 新しい年のこと初め…さあ何から始めましょうか…今年もいっぱい ワクワク楽しいことしたいなぁ〜」と、新年の幕開けに心はずませる様子を見せ、土鍋のような容器で作っている動画や、食卓に並んだしらす、いくら、梅干し、七草粥のシンプルながら丁寧に作られた“家族ご飯”を公開している。
素朴ながらも愛情が込められた料理には「素晴らしいです！最高！いただきます！」「お忙しいのに、きちんと伝統行事をなさり尊敬いたします」「グツグツと煮えた美味しそうな七草粥、いいですね」などのコメントが集まっていた。
