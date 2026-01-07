ミュージシャンGACKT（52）が7日、X（旧ツイッター）を更新。一般女性との結婚を発表した俳優の本郷奏多（35）を祝福した。

GACKTと本郷は03年に公開された映画「MOON CHILD」で共演して以来の付き合い。「奏多、本当におめでとう！思い返せば彼が10歳、ボクが28歳の時の出会い。映画『MOON CHILD』がきっかけだ。彼が成人した日を一緒に祝い、初めて教えた酒がテキーラ。。。そのせいか今では驚くほど酒が強い」と、酒豪ぶりも認める俳優との交流をしみじみと回想。

「それでも、【あの奏多が結婚】と聞くと、時間の流れに一瞬置いていかれる」と驚きをにじませつつ、「改めて、本当におめでとう。幸せになってくれよ」とメッセージを送った。

GACKTと本郷はポーカー仲間でもあり、本郷が23年にマニラで開催されたポーカー大会で4位入賞を果たした際には自身のXで「やるじゃん、奏多。さすがだ」と称え、「今度はリアルアカギと勝負してみるか」と、テレビドラマシリーズ「アカギ」で、ギャンブルの天才・赤木しげる役を演じた“リアルアカギ”本郷とのポーカー勝負にも興味を示していた。