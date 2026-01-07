東海地方は、きょう午後は穏やかに晴れる所が多いでしょう。

【写真を見る】東海地方 3連休最終日は冷え込み強まる きょう午後は晴れ間広がる 空気が乾燥しやすいため火の取り扱いに注意を（愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報）

朝は曇り空でしたが、正午前の名古屋市内は次第に晴れ間が広がってきています。気温は6.6℃で、きのうよりも風は穏やかです。

きょうの午後は広く晴れて、日差しの暖かさを感じられるでしょう。空気が乾燥しやすいため、火の取り扱いにはご注意ください。



夜は岐阜県の山地で、雪の降り出す所があるでしょう。

最高気温は名古屋や岐阜で10℃、豊橋や津で9℃、高山で5℃の予想です。きのうよりもやや高くなるものの、平年並みの寒さになる所が多いでしょう。

3連休最終日の月曜日は、冷え込み強まる予想

【週間予報】

愛知県や三重県は、晴れる日が多いでしょう。岐阜県の山地は雪の降りやすい日が続くため、積雪の増加に注意が必要です。

来週にかけては、おおむね平年並みの寒さが続くでしょう。3連休最終日の月曜日は冷え込みが強まる予想です。平野部を中心に、引き続き空気の乾燥にはご注意ください。