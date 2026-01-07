＝LOVE大谷映美里、美肩ライン際立つオフショル姿「大人っぽくて尊い」「ビジュ天才」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が1月5日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスを着こなした姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「大人っぽくて尊い」色気漂うオフショル姿
大谷は「キティちゃんイヤマフ可愛い◆（◆はハートマーク）」とつづり、サンリオキャラクターのハローキティのヒョウ柄イヤーマフラーを身に着けた姿を投稿。淡い黄色のオフショルダートップスからは美しいデコルテや肩のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「大人っぽくて尊い」「ビジュ天才」「天使みたい」「イヤマフ素敵すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース27歳美女「大人っぽくて尊い」色気漂うオフショル姿
◆大谷映美里、オフショル姿披露
大谷は「キティちゃんイヤマフ可愛い◆（◆はハートマーク）」とつづり、サンリオキャラクターのハローキティのヒョウ柄イヤーマフラーを身に着けた姿を投稿。淡い黄色のオフショルダートップスからは美しいデコルテや肩のラインが際立っている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「大人っぽくて尊い」「ビジュ天才」「天使みたい」「イヤマフ素敵すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】