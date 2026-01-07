元ばんばんざい流那、夫・はんくん＆愛娘との家族ショット公開「可愛すぎる」「仲良しで微笑ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が1月5日、自身のInstagramを更新。5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫・はんくん、長女との家族3ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳美人インフルエンサー「娘さん天使みたい」話題の家族3ショット
流那は「2026年◆年女！！頑張ります！！！！！（※◆は馬の絵文字）」とコメントし、夫・はんくんと長女を抱きかかえた自身の家族ショットを公開。ほかにも、家族で出かけた際に撮影したと思われる風景など、日々の様子を投稿した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「家族仲良しで微笑ましい」「良い1年になるといいね」「娘さん天使みたい」などと反響が寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
