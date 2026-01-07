2児の母・坂下千里子、失敗した書道作品に驚きの声「想像以上に達筆」「失敗作とは思えない」
【モデルプレス＝2026/01/07】タレントの坂下千里子が1月5日、自身のInstagramを更新。力強い書道を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳ママタレント「想像以上に達筆」力強い書道作品
坂下は「3枚目の書道は今年のやりたい事！清書は提出したので、失敗作です」と綴り、「旅行三昧」と大きく書かれた書を披露。失敗作と謙遜しながらも、自身の願いを込めた伸びやかな筆致を公開した。他にも、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）出演時の衣装も投稿している。
この投稿には「字が綺麗」「失敗作とは思えないクオリティ」「腕前がすごい」「想像以上に達筆で衝撃」「やりたいことが明確で素晴らしい」「願望が爆発してる」といったコメントが寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳ママタレント「想像以上に達筆」力強い書道作品
◆坂下千里子、今年の目標を綴ったダイナミックな書を披露
坂下は「3枚目の書道は今年のやりたい事！清書は提出したので、失敗作です」と綴り、「旅行三昧」と大きく書かれた書を披露。失敗作と謙遜しながらも、自身の願いを込めた伸びやかな筆致を公開した。他にも、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）出演時の衣装も投稿している。
◆坂下千里子の投稿に反響
この投稿には「字が綺麗」「失敗作とは思えないクオリティ」「腕前がすごい」「想像以上に達筆で衝撃」「やりたいことが明確で素晴らしい」「願望が爆発してる」といったコメントが寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】