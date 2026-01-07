【やよい軒】「食事券3,000円分」などが当たるキャンペーン実施 公式SNSをフォロー・リポストするだけ
定食レストラン「やよい軒」は、公式X・公式Instagramをフォローやリポストすると、「お食事券」や「Toffy ミニスロージューサー」が当たるキャンペーンを実施する。期間は2026年1月8日（木）から18日（日）まで。
今回のキャンペーンは、新商品「もつ鍋定食」、「麻辣火鍋定食」の発売を記念して行われる。なお、「やよい軒」では公式SNS（X・Instagram・LINE）で新商品情報を配信しているという。
【X】
●やよい軒公式アカウント(@yayoiken_com)をフォロー
●やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」
・賞品
やよい軒お食事券3,000円分
・当選人数
10名
・キャンペーン期間
2026.1.8(木)10:00〜1.18(日)23:59
※当選者へのみ、2026年1月19日(月)以降「やよい軒」公式XよりDMで連絡
※応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し「リポスト」が必須。どちらか１つでは応募無効
【Instagram】
●やよい軒公式アカウント(＠yayoiken.official)をフォロー
●やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
インスタでは「Toffy ミニスロージューサー」が1名に
・賞品
Toffy ミニスロージューサー
・当選人数
1名
・キャンペーン期間
2026.1.8(木)10:00〜1.18(日)23:59
※当選者へのみ、2026年1月19日(月)以降「やよい軒」公式InstagramよりDMで連絡
※応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須。どちらか１つでは応募無効。
■キャンペーンに関する問い合わせはこちら