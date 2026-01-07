【やよい軒】「食事券3,000円分」などが当たるキャンペーン実施　公式SNSをフォロー・リポストするだけ

定食レストラン「やよい軒」は、公式X・公式Instagramをフォローやリポストすると、「お食事券」や「Toffy ミニスロージューサー」が当たるキャンペーンを実施する。期間は2026年1月8日（木）から18日（日）まで。

今回のキャンペーンは、新商品「もつ鍋定食」、「麻辣火鍋定食」の発売を記念して行われる。なお、「やよい軒」では公式SNS（X・Instagram・LINE）で新商品情報を配信しているという。

〈キャンペーン概要〉

【X】

●やよい軒公式アカウント(@yayoiken_com)をフォロー

●やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」

・賞品

やよい軒お食事券3,000円分

・当選人数

10名

・キャンペーン期間

2026.1.8(木)10:00〜1.18(日)23:59

※当選者へのみ、2026年1月19日(月)以降「やよい軒」公式XよりDMで連絡

※応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し「リポスト」が必須。どちらか１つでは応募無効

【Instagram】

●やよい軒公式アカウント(＠yayoiken.official)をフォロー

●やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

インスタでは「Toffy ミニスロージューサー」が1名に

・賞品

Toffy ミニスロージューサー

・当選人数

1名

・キャンペーン期間

2026.1.8(木)10:00〜1.18(日)23:59

※当選者へのみ、2026年1月19日(月)以降「やよい軒」公式InstagramよりDMで連絡

※応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須。どちらか１つでは応募無効。

