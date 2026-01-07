女性がひそかに期待している「Ｂ型彼氏の良さ」９パターン
「自己中」「自由奔放」など、Ｂ型にはネガティブなイメージも多いもの。ところが、女性はＢ型男性に独特の魅力を感じることもあるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者の意見をもとに、「女性がひそかに期待している『Ｂ型彼氏の良さ』」を紹介します。
【１】意思がはっきりしているため、物事をビシッと決断してくれそう
「自分が優柔不断なので、スパッと決めてくれると助かる」（２０代女性）と、Ｂ型男性のもつ決断力に魅力を感じる女性は多いようです。デートプランの決定権は最終的に男性がもつという意識で、常に女性をリードしていきましょう。
【２】天真爛漫な明るさに、母性本能をくすぐられそう
「たまに無邪気で子どもっぽいところを見せられるとキュンとする」（２０代女性）と、内面から溢れ出る自然体の明るさが、女性をとりこにしているようです。陽気さや笑顔は、Ｂ型男性特有の武器と言っていいかもしれません。
【３】わがままな行動に振り回されるのが楽しそう
「『もう、しょうがないなー』って言いながら一緒に楽しみたい」（３０代女性）と、奇想天外な行動に世話を焼くのも、Ｂ型男性と交際する楽しみだと考える人もいるようです。ただし、毎回わがままを言うばかりでなく、たまには彼女の意見も受け入れてあげましょう。
【４】サプライズ好きで、常に楽しませてくれそう
「デートのたびに刺激があって飽きない」（１０代女性）と、人を喜ばせようというサービス精神があるところも、Ｂ型男性の魅力のようです。なんでもない日にプレゼントを用意したり、行き先を告げずにデートに連れ出すなど、ドキドキ感を演出していきましょう。
【５】裏表がなく、嘘をついたり人によって態度を変えることがなさそう
「せこせこした人よりも男らしくていいと思う」（２０代女性）と、自分の気持ちに正直なＢ型男性に好感をもつ女性も多いようです。何事にも本音で答えてくれるだけに、相談相手としても一目置かれているかもしれません。
【６】マイペースなので、必要以上にお互いに干渉しなくてよさそう
「時間もきっちりしすぎていないので一緒にいてラク」（２０代女性）と、Ｂ型男性のマイペースぶりが、付き合いやすさにつながると考えている人もいるようです。ただしあまりに放任主義なのは付き合っている意味がないので、適度な距離感を保つことが大切でしょう。
【７】感情表現が素直で、恥ずかしがらずに「好き」と言ってくれそう
「言葉にしてくれると、愛されてることをより実感できる」（３０代女性）と、ストレートな愛情表現ができる素直さも、Ｂ型特有の魅力のようです。彼女が喜びそうな言葉は、恥ずかしがらず積極的に伝えていきましょう。
【８】好奇心旺盛で多趣味なので、今まで知らなかった世界と出会えそう
「幅広い知識があるからトークも弾むし、自分が趣味をもつキッカケにもなる」（３０代女性）と、Ｂ型男性の多趣味な性格は女性にとってもありがたいもののようです。趣味の話題に女性が興味を示してくれたら、二人でその世界を極めてみるのもいいかもしれません。
【９】周りの人に気づかれない所で、じつは気を使ってくれていそう
「ちゃんと場の空気を読んでいる姿を見たとき、自分も気をつけようと思える」（１０代女性）と、周囲にはあまり見せない繊細な一面に、思わず尊敬してしまう人もいるようです。普段はわがままな人ほど、そのギャップを買ってもらえるかもしれません。
いコラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。（池田香織／ｖｅｒｂ）
