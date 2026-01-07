俳優の市川團子（だんこ）がＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）で森蘭丸を演じることが７日、発表された。團子は大河ドラマ初出演になる。

森蘭丸は森可成の三男。幼い頃より織田信長に小姓として仕えて、やがて近習（主君のそば近くに仕える家臣）となる。本能寺の変では、明智光秀の急襲を受け、信長とともに１８歳の若さで討ち死にしたとされる。團子は「映像のお仕事に出演させていただくこと自体がほぼ初めて」と出演に驚き「大河ドラマで初めて森蘭丸を演じたのは、歌舞伎役者の先輩でもある片岡仁左衛門さんです。歴代の蘭丸に恥じぬよう、自分なりの蘭丸をしっかりと演じられるよう、精一杯務めたいと思いました」と先輩たちに思いをはせた。

２１歳で大河デビューとなった團子は、俳優・香川照之（市川中車）の長男。２０１２年６月に東京・新橋演舞場の「スーパー歌舞伎 ヤマトタケル」ワカタケル役で初舞台を踏み、５代目市川團子を襲名。最近では「義経 千本桜」「道行初音旅」の佐藤忠信実は源九郎狐を勤めるなど役の幅を広げ、若手花形として活躍している。昨年１１月に俳優の小栗旬が代表取締役社長を務める「トライストーン・エンタテイメント」に所属することを発表した。