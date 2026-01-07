元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈と、ボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規が７日、都内で結婚発表会見を行った。２人は金屏風（きんびょうぶ）をバックに、幸せオーラ全開。ゴールインに至ったいきさつなどを語った。

プロポーズの言葉について、辻本は「『結婚してください』とシンプルに伝えました」と告白。左手薬指に指輪がキラリと光った松井は「何て言っていただいたか覚えていないくらいうれしかった。シンプルに伝えてくれましたね」とはにかんだ。

松井の好きなところを問われた辻本は「（元々のイメージとして）ちょっとわがままなんじゃないかという思いもあって、深く知っていったときにわがままな一面も、あるはあるんですけど、それ以上に一生懸命。器用な一面もあるんですけど、不器用な生き方をしているなと思うし、彼女の良いところとか、健気（けなげ）な姿を一生かけて伝えていきたいと思った」と回答。松井は「恋人でもあり、お兄ちゃんみたいな感覚もある。一生懸命な人が好きなのでそこにひかれましたね」と話した。

好きな松井の手料理について辻本は「パスタがおいしい。いつも作ってもらって同じものを何回も食べるので、これをいっぱい作って冷凍してって言ってます」と笑顔。「カニクリームパスタはその中でもおいしいなと思ってます。自分ではなかなかカニの缶を買ったことないのでありがたいなと思いながら…」と明かした。

◆松井 珠理奈（まつい・じゅりな）１９９７年３月８日、愛知・春日井市出身。２８歳。２００８年、ＳＫＥ４８のオーディションに合格。同年、ＡＫＢ４８の１０ｔｈシングル表題曲「大声ダイヤモンド」にシングル選抜メンバー選出最年少記録となる、１１歳２２８日で選抜入り。１３年、ＡＫＢ４８じゃんけん大会で優勝。１８年、ＡＫＢ４８総選挙で１位を獲得。２１年、ＳＫＥ４８を卒業。

◆辻本 達規（つじもと・たつのり）１９９１年５月１７日、岐阜県出身。３４歳。２０１０年、名古屋を拠点に置くボーイズグループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」に加入。大の中日ドラゴンズファンとして知られ、２４年シーズンからアサヒビール中日ドラゴンズ応援アンバサダーに就任。