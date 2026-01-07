簡単装着でHDMI対応機器の映像や音声を出力

国産車、輸入車を問わず『ディスプレイオーディオ』を純正装着しているクルマが増えています。オプションや市販品と違って別に購入する費用が発生しないし、ダッシュボードとして一体化している点は嬉しいポイントです。

しかし一方で、機能を選択することができないため自分の使い方に合わないという場合もあり、かといって交換ができないために不満を感じる人も少なくありません。



純正ディスプレイオーディオを生かしてシステムアップが可能だ。 浜先秀彰

そこでオススメしたいのが、純正ディスプレイオーディオのカスタマイズです。機能拡張をあきらめている人も多いのですが、市販のユニットを使うことでグレードアップを図れるのです。さまざまな手段がありますが、今回はその中から代表的なものをいくつか紹介しましょう。

不満点として大きいのが、外部のユニットを接続できないことです。最新の車種ではHDMI端子を備えている場合もありますが、そうでない場合には拡張性がなく、内蔵ソースのみしか楽しめないわけです。

慶洋エンジニアリングからリリースされている『マルチメディアアダプターAPP HDMI IN（実勢価格1万円前後）』は、HDMI端子を増設するアイテムで、同様の製品がいくつかのメーカーからリリースされています。

スマホなどを接続するために設けられているUSB端子に小さなユニットを接続するだけの簡単装着ですが、たったこれだけで純正ディスプレイオーディオにHDMI対応機器の映像や音声を出力できるようになります。

具体的にどんなソースが追加できるかというと、まずスマホの映像をそのまま映し出せるようになります。たとえばYouTubeなどふだんスマホで楽しんでいるアプリを見られるのです。

また、Amazon Fire TV Stickを組み合わせてスマホをテザリング接続すればNetflixやPrime Video、Huluなどの多彩なコンテンツが楽しめます。

ほかにもゲーム機や別体の地デジチューナーなどを組み合わせるのも良いでしょう。

タッチパネルにも対応 使い勝手は内蔵機能と同様

見られる映像ソースを増やすという手段では、データシステムの『カーエンターテイメントアダプターU2KIT（価格2万2000円）』を利用するのもオススメです。こちらも同様の製品が他のメーカーからもリリースされています。

車両側のUSB端子に接続してスマホのテザリングやモバイルWi-Fiを利用することでYouTube、Prime Video、Netflix、U-NEXT、ABEMAなど5種類の人気動画配信サービスを楽しめようになります。



データシステムのカーエンターテイメントアダプター『U2KIT』 浜先秀彰

ディスプレイオーディオの画面に表示されるメニューからサービスの選択を行えるなど、使い勝手は内蔵機能と同様で、タッチパネルコントロールにも対応しています。驚くほど簡単に純正ディスプレイオーディオのシステムアップができるわけです。

また、有線でのApple CarPlay、Android Autoの接続機能をワイヤレス化する機能も搭載。最新のディスプレイオーディオではワイヤレス接続が増えてきていますが、有線のみでの接続に対応している車種では使い勝手がグンとアップします。バッグやポケットにスマホを入れたままでクルマに乗り込むと自動接続するのは、非常に便利です。

本体にはUSB端子も搭載しており、USBメモリーに収録している映像ファイルや音楽ファイルの再生もOK。パソコンなどにストックしているデータを手軽にクルマに持ち込めます。車内で楽しめるエンタメソースが格段にアップするのです。

標準仕様では純正ディスプレイオーディオでテレビも見られないことにがっかりした人は、ぜひこれらのアダプターを活用してほしいものです。

デジタルプロセッサーで車内の音をバージョンアップ

楽しめるメディアが増えたら、今度はサウンドクオリティのアップに力を入れたいところ。

もっとも効果的といえるのが、カロッツェリアの『DEQ-2000A（実勢価格5万3000円前後）』を組み合わせることです。



カロッツェリアのデジタルプロセッサー『DEQ-2000A』。 パイオニア

これは『デジタルプロセッサー』と呼ばれるユニットで、ディスプレイオーディオから出力された音声をDSPやイコライザーなどで調整し、内蔵パワーアンプを介してスピーカーへと出力します。

調整機構はハイエンドカーオーディオに迫る詳細なカスタマイズを行うこともでき、同社のエンジニアが車種別にチューニングしたデータを利用することも可能です。リアリティを求めて原音再生に近づけることも、自分のこだわりを具現化させることも自在に行えるのです。

しかも専用のスマホアプリやPCソフトを使って、誰もが手軽に設定できます。

なお、音声の入力は純正システムからだけでなく、スマホなどのBluetooth機器やDVDプレーヤーなどのRCA接続機器からも行えます。

接続はスピーカー出力の配線に割り込ませるもので、車種によっては接続を簡略化できるキットも用意されています。

スピーカーの交換もオススメ

このほかお手軽な音質アップの方法としては、音の出口であるスピーカーの交換もオススメです。

ドアスピーカ―であれば、純正品と入れ替えるだけと手軽で、価格も2万円程度〜となっています。

低音を増強するサブウーファーも、スピーカー出力の配線を割り込ませるパワーアンプ内蔵型であれば手軽にシステムアップができ、1万円台から手に入ります。

さまざまな市販アイテムを活用すれば、愛車のディスプレイオーディオは『もっと使える装備』になるのです。カーライフを豊かにするカスタマイズを楽しみましょう。