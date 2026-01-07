加藤浩次、結婚25年目の妻とのスキンシップ事情を赤裸々に明かす「うちは風呂一緒に入りますよ、今も」
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56）が、6日放送のバラエティ特番『怒りん坊将軍！〜加藤浩次＆菊池風磨がモメる男と女＆AI時代のモヤモヤ徹底解消SP！〜』（TBS系／後10：00）に出演。妻・カオリさんとのスキンシップについて明かす場面があった。
【写真】自宅でロケを行う加藤浩次
同番組は、MCの加藤＆菊池風磨（timelesz）がゲストと共に「生きているとついつい怒ってしまう」怒りの原因を突き詰め、向き合い“少しだけ解決する”というバラエティ。
この日は「家事の分担が不公平」「妹が食事中スマホに夢中」「息子が学校をサボる」など、夫婦や家族、令和ならではの怒りなど、街頭ロケ等で寄せられたさまざまな問題を取り上げた。
パートナーが「スキンシップをしてくれない」という夫婦関係の悩みにフォーカスした場面では、結婚25年目を迎えた加藤が自身の夫婦事情を語る場面も。
共にMCを務める菊池から「加藤さんスキンシップはどうしてるんですか？」と問われると、「僕は妻から1on1を申し込まれたら100％受けます」と即座にコメント。続けて菊池から「加藤さんからは？」と質問されると「ありますよ全然。キッチンで僕が妻のおしりをちょちょいって触ったらその合図だと思ってください（笑）」と赤裸々に語った。
また、スキンシップに関するお悩みの解決策を考えるシーンでは「風呂とかも一緒に入るべきだと思う。うちは風呂一緒に入りますよ。いまも。昨日の夜も」と明かし、これには夫婦円満で知られるスタジオゲストの藤本美貴（40）も驚きのリアクションを見せていた。
なお、スタジオには“怒りを鎮めるアドバイスをする先生”として、YouTubeチャンネルの登録者数75万人超えを誇る人気住職の大愚元勝氏（愛知県・福厳寺）も登場し、人が誰かに愛されていると感じる4つのポイントとして「物（プレゼント）」「時間」「言葉」「スキンシップ」が挙げられると説明。
しかし、互いに大切にしているポイントがずれていると、たとえ愛情があったとしても「自分は愛されてない？」と思ってしまうことがあるそうで、大愚氏は「自分でどれが得意っていうものがあったとしても苦手なことが欠けていくので、苦手な部分を自分の足りない所として相手に対して愛情表現としてやっていくと、大概この4つでカバーできます」とアドバイスしていた。
