元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループ「BOYS AND MEN」辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。

左手には指輪が光り、人さし指には婚約指輪、薬指には結婚指輪だと明かした。三重県の「松井真珠店」で購入し、松井が店名を見て「私だ！」と喜んだことがきっかけだと話した。

婚姻届の提出については「今日出しました。地元の春日井市に提出しました」と明かした。提出は代理人が行ったという。

提出日に1月7日を選んだ理由について辻本は、「僕が中日ドラゴンズの大ファンで、柳裕也選手の背番号が17番で。17番というと大谷選手だと思うんですが、僕は柳選手が大好き」だと明かした。

辻本がかねて親交のある柳には交際を報告していたといい、「基本的には何も言わずにお付き合いしてきたんですが、彼には付き合ってすぐ報告して、彼の家族と一緒に遊びに行ったりもしていた」という。「親より先に報告したかもしれない。めちゃくちゃ喜んでくれて。彼の方が先に結婚していたので、プロポーズの仕方を教えてもらいました。恥ずかしくてもやるしかないよと言われたので、プロポーズできたなというのはあります」と話した。

さらに「僕の誕生日が5月17日で、『珠理奈』（の読み）から1と7がいいねって」と続けた。