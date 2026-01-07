小さな子どもとうさぎ。そんなかわいいコンビの、思わず頬がゆるむ一瞬が話題になっています。



【動画】うさぎ×赤ちゃん兄弟、散らかし放題な仲良し遊び

生後10カ月の息子さんは、生まれたときからホーランドロップの「まふぃん」くん（3歳・男の子）と一緒に過ごしてきました。ある日、息子さんが前かがみになって、まふぃんくんのお部屋の中をのぞいていると――「何してるの？」と言わんばかりに、そそくさと近づいてきたまふぃんくん。次の瞬間、ポンと息子さんの背中に乗り、そのまま静かに見守り始めたのです。



一方の息子さんはというと……まったく気にしていない様子で、調査を続行。そばで見守っていたママは、思わずシャッターを切りました。ほんの一瞬の出来事でしたが、家族にとって忘れられない1枚にーー



この写真がXに投稿されると、8000件を超える「いいね」が集まり、「かわいい×2」「仲良しさん」など、ほっこりする声が次々と寄せられています。投稿したXユーザー・まふぃん君さん（@LopMuffin）にお話を伺いました。



わずか10秒のことだったーー撮影の裏話を聞いた

ーー当時の状況を教えてください。



「息子は、まふぃんの部屋がとても気になるようで、毎日のようにのぞいています。どうやら、まふぃんが食べる草に興味があるみたいで、注意して見守っていても、すぐハイハイしてケージに行くんです。このときも、まふぃんがすぐあとを追いかけて、背中に乗りました。私がかがむと、よく背中に乗るので、このときも『乗れそうだな』と思ったのかもしれません」



ーーこの光景を目にしたときのお気持ちは？



「『乗ってる！？』とびっくりして、とっさに写真を撮りました。ほんの10秒ほどですが、まふぃんは、ゆらゆら揺れながらもバランスを取っていました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「息子を止めて、まふぃんも背中から降りました」



ーーまふぃんくんは、どのような性格ですか。



「優しい子だなと思います。息子が生後3カ月くらいのときに初めて対面させましたが、それからずっと、そっと見守ってくれるような雰囲気があります。もう亡くなったハムスター2匹に対しても、優しく接していて、慕っている様子でした。まふぃんは、ずっと“ひとり息子”として過ごしてきましたが、息子が生まれてからは一緒に過ごす時間が少なくなり、なでなでする時間も減ってしまって……『寂しい思いをさせているな』と感じていたんです。そうしたら、私の手が空くのを見計らって、そばに来て『撫でて』とアピールするようになりました。私のことをよく見ていて、とても賢いなと思いました」



ーー息子さんとは、どのような関係ですか。



「息子は、まふぃんが近づくといつも嬉しそうに笑います。まふぃんのことを追いかけ回すこともないので、お互いに程よい距離感を保っているようです。兄弟のように過ごしてくれています」



奇跡的に撮れた写真に、リプライ欄はやさしい空気に包まれました。



「かわいいonかわいい！！」

「ちょっとそこ、ぼくのお家……」

「かわいい×2で素晴らしい！」

「これは！！ 耳元で囁いていますね」

「うさぎって人の上に乗ることあるよね」

「息子さんが操縦してたんすね（笑）」

「背中に乗るなんて、仲良しさんなんですね」

「動物×赤子最高すぎ！ 世界一好き。もっと見たい」

「絶妙なバランスでのってる！ これは優勝」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）