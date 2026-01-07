赤ちゃんがうさぎの部屋をのぞいたら…背中にちょこん 奇跡の1枚に「かわいい×2で優勝」「最高すぎ！」「仲良しさんなんですね」
小さな子どもとうさぎ。そんなかわいいコンビの、思わず頬がゆるむ一瞬が話題になっています。
生後10カ月の息子さんは、生まれたときからホーランドロップの「まふぃん」くん（3歳・男の子）と一緒に過ごしてきました。ある日、息子さんが前かがみになって、まふぃんくんのお部屋の中をのぞいていると――「何してるの？」と言わんばかりに、そそくさと近づいてきたまふぃんくん。次の瞬間、ポンと息子さんの背中に乗り、そのまま静かに見守り始めたのです。
一方の息子さんはというと……まったく気にしていない様子で、調査を続行。そばで見守っていたママは、思わずシャッターを切りました。ほんの一瞬の出来事でしたが、家族にとって忘れられない1枚にーー
この写真がXに投稿されると、8000件を超える「いいね」が集まり、「かわいい×2」「仲良しさん」など、ほっこりする声が次々と寄せられています。投稿したXユーザー・まふぃん君さん（@LopMuffin）にお話を伺いました。
わずか10秒のことだったーー撮影の裏話を聞いた
ーー当時の状況を教えてください。
「息子は、まふぃんの部屋がとても気になるようで、毎日のようにのぞいています。どうやら、まふぃんが食べる草に興味があるみたいで、注意して見守っていても、すぐハイハイしてケージに行くんです。このときも、まふぃんがすぐあとを追いかけて、背中に乗りました。私がかがむと、よく背中に乗るので、このときも『乗れそうだな』と思ったのかもしれません」
ーーこの光景を目にしたときのお気持ちは？
「『乗ってる！？』とびっくりして、とっさに写真を撮りました。ほんの10秒ほどですが、まふぃんは、ゆらゆら揺れながらもバランスを取っていました」
ーーこのあと、どうなったか教えてください。
「息子を止めて、まふぃんも背中から降りました」
ーーまふぃんくんは、どのような性格ですか。
「優しい子だなと思います。息子が生後3カ月くらいのときに初めて対面させましたが、それからずっと、そっと見守ってくれるような雰囲気があります。もう亡くなったハムスター2匹に対しても、優しく接していて、慕っている様子でした。まふぃんは、ずっと“ひとり息子”として過ごしてきましたが、息子が生まれてからは一緒に過ごす時間が少なくなり、なでなでする時間も減ってしまって……『寂しい思いをさせているな』と感じていたんです。そうしたら、私の手が空くのを見計らって、そばに来て『撫でて』とアピールするようになりました。私のことをよく見ていて、とても賢いなと思いました」
ーー息子さんとは、どのような関係ですか。
「息子は、まふぃんが近づくといつも嬉しそうに笑います。まふぃんのことを追いかけ回すこともないので、お互いに程よい距離感を保っているようです。兄弟のように過ごしてくれています」
奇跡的に撮れた写真に、リプライ欄はやさしい空気に包まれました。
「かわいいonかわいい！！」
「ちょっとそこ、ぼくのお家……」
「かわいい×2で素晴らしい！」
「これは！！ 耳元で囁いていますね」
「うさぎって人の上に乗ることあるよね」
「息子さんが操縦してたんすね（笑）」
「背中に乗るなんて、仲良しさんなんですね」
「動物×赤子最高すぎ！ 世界一好き。もっと見たい」
「絶妙なバランスでのってる！ これは優勝」
