ホンダ斬新「“超レトロ”軽トラック」に反響殺到！

2021年、ホンダは軽トラック市場から撤退し、44年にわたる「アクティ」の歴史に幕を下ろしました。

エンジンを車体中央に搭載するミッドシップ・リアドライブ（MR）レイアウトを採用し、その優れたトラクション性能と回頭性の良さから「農道のNSX」、あるいは「農道のフェラーリ」と愛称されたこの名車は、生産終了から数年が経過した現在でも、中古車市場や愛好家の間で根強い人気を誇ります。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ斬新「“超レトロ”軽トラック」です！（25枚）

その長い歴史の中で、モデル末期に近い2018年に投入された特別仕様車が「アクティ・トラック スピリットカラースタイル」です。

このモデルが登場したのは、4代目アクティのデビューから約9年が経過したタイミングでした。

開発のきっかけは、ホンダが四輪自動車事業に参入して最初に発売したクルマであり、軽トラックの原点でもある「T360」の誕生55周年を記念することにありました。

ベースとなったのは上級グレードの「TOWN」。そこに施されたのは、単なる色替えの枠を超えた、ホンダの歴史とアイデンティティを凝縮した特別なカラーリングでした。

設定されたボディカラーは2種類。一つは「ベイブルー×ホワイト」です。これは1963年に発売されたT360のイメージカラーを忠実に再現したもので、鮮やかな水色のボディに、ホワイトのフロントグリルとドアミラー、そしてホイールキャップを組み合わせています。

最大の特徴は、荷台のアオリ（バタ板）までホワイトに塗装され、そこに真っ赤な「HONDA」のロゴが大きく描かれている点です。

もう一つは「フレームレッド×ブラック」。こちらは耕運機や発電機などを扱う「Hondaパワープロダクツ」の製品群をイメージしたもので、情熱的な赤のボディにブラックのルーフとアオリを組み合わせ、引き締まった力強さを表現。

こちらのリアロゴはホワイトで描かれ、黒いホイールと相まって「働く道具」としての機能美を強調していました。

パワーユニットには信頼性の高い660cc直列3気筒SOHCエンジンを搭載。トランスミッションはMR仕様に3速ATまたは5速MT、4WD仕様には5速MTが設定され、当時の価格は113万5080円からという設定でした。

軽トラックといえば「白」が常識とされる市場において、このポップかつヘリテージを感じさせるデザインは異彩を放っていました。

このユニークなスタイリングに対し、ネット上のコミュニティやSNSでは、今なお熱のこもった称賛の声が寄せられ続けています。

「見慣れたはずの軽トラなのに、カラーリングだけでここまでカッコよくなるのか」「いつ見ても良いデザイン。ホンダ車の中で一番欲しいかもしれない」といった、デザインの完成度に驚く声が散見されます。

また、そのあまりに凝った配色は、純正モデルを知らない層に「ファンの作ったカスタムカーだと思ったら、まさかの純正なのか!?」という衝撃を与えており、「すげぇ…これはホンダ好きにはたまらない仕様だ」と、メーカーの遊び心に感服するコメントも多く見られます。

一方で、アクティという車種自体が消滅してしまった現実に対し、喪失感を吐露するファンも少なくありません。

「アクティの生産中止はホントに残念」「再販でいいから出してほしい」「もうホンダは軽トラを作らないのかな…」といった、叶わぬ願いと惜別の言葉が、スピリットカラースタイルの話題が出るたびに繰り返されます。

MRレイアウトという独自のメカニズムと、創業時の魂（スピリット）を体現したカラーリング。この二つを併せ持った「最後の名車」は、流通台数が少ないこともあり、中古車市場でも高値で取引される貴重なコレクターズアイテムとなっています。

日本の原風景を走り抜けた小さな実力派は、その鮮やかな姿とともに、ファンの記憶の中で走り続けているのです。