スバルの新型コンパクトSUV！

トヨタの英国法人は2025年12月1日、SUVタイプのバッテリー式電気自動車（BEV）「アーバンクルーザー」を現地で発売しました。

アーバンクルーザーは、トヨタとスズキが電動車領域での協業によって誕生したBEVです。スズキ初のBEV「eビターラ」と兄弟車関係にあたり、インドで生産されます。

日本やインドをはじめとしたアジアを主要市場としているeビターラに対して、アーバンクルーザーは欧州を主要市場としています。

ボディサイズは全長4285mm×全幅1800mm×全高1635mm、ホイールベース2700mm。国内で展開されるクルマで言えば「ヤリスクロス」より大きく「ハリアー」より小さいサイズ感です。

デザインは「アーバンテック」をコンセプトに、新世代トヨタの特徴であるハンマーヘッドを採用。フロント以外は、eビターラと基本的に同じデザインとなっています。

インテリアも同様、eビターラのデザインを踏襲しています。メーターとオーディオ、ナビゲーションのシステムを統合したインテグレーテッドディスプレイを搭載し、先進的でシンプルなコックピットとしました。

リアシートは前後スライド機能により、ワンクラス上のスペースを確保。背もたれの角度調整のほか、40：20：40の比率で折りたたむことも可能で、多様なニーズに対応します。

パワートレインはフロントに電気モーターを搭載する前輪駆動となります。最高出力106kＷ（144馬力）仕様と128kW（174馬力）仕様の2種類があり、バッテリー容量も49kWhまたは61kWhの2種類が設定されます。一充電走行距離は49kWhが213.75mile（345km）、61kWhが264.7mile（425km）です。

ボディカラーはモノトーン6色、ツートーン5色。グレードおよび価格は144馬力・49kWh仕様の「アイコン」が2万9995ポンド（約630万円）、174馬力・61kWh仕様の「デザイン」が3万4460ポンド（約720万円）、同仕様で装備を充実させた最上位の「エクセル」が3万6425ポンド（約765万円）です。

イギリス市場におけるトヨタの乗用BEVは「bZ4X」「C-HR+」、そして今回発売されたアーバンクルーザーの3車種となります。トヨタは車格やキャラクターの異なるBEVを段階的に投入することで、欧州市場における電動化の裾野を着実に広げています。