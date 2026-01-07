¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¡»¡»¡»¤ËÄ©Àï¡Ä¡×ÅÄÃæÈþµ×à²áµî°ì¥·¥ç¥Ã¥ÈáÂçÊü½Ð¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤§¡×¡ÖÌåÀäµé¡×¤ÎÀ¼
ÀÖ¤¤¥Ó¥¥Ë¤ä»É·ãÅª¤Ê²¼Ãå»Ñ¤â
¡¡¸µHKT48¤Î½÷Í¥¡¢ÅÄÃæÈþµ×(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÊü½Ð¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡¡3·î9Æü(¤ß¤¯¤ÎÆü)¡Ë¤Ë3rd¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£ÀÖ¤¤¥Ó¥¥Ë¤ä»É·ãÅª¤Ê²¼Ãå»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¡»¡»¡»¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡¡²áµî°ì¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¾Ð¾Ð¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´üÂÔ¹â¤Þ¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤§¡×¡ÖÌåÀäµé¤ß¤¯¤ê¤ó¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¡×¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤È¤Æ¤â»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¾¯¤·¿´ÇÛ¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡¡¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÄÃæ¤Ï11ºÐ¤À¤Ã¤¿2013Ç¯¤ËHKT48Âè3´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£