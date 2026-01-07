20歳アイドル、多数の殺害予告で生誕祭中止を発表 「本当にごめんなさい」「悔しい」
ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループPretty Chuuの元メンバーで、ソロアイドルとして再始動予定だった天宮しゅなが、1月7日（水）に自身のXを更新。1月11日（日）に予定していた、天宮しゅな生誕祭「愛のしゅないぱーでメロメロにさせちゃうもんっ▽」を中止にすると発表した。SNS上のリプライやDMなどにおいて多数の殺害予告が確認されたからだという。
【写真】殺害予告で中止になった生誕祭のビジュアル
■今後についてもコメント
昨年8月にPretty Chuuを脱退し、同年12月にOne Lifeとエージェント契約を締結した天宮。
今回中止になったイベントは、天宮にとって新たなスタートとなる節目の公演であり、ソロアイドルとしての再始動の場でもあったため、開催発表時に天宮は「生誕祭絶対成功させるために、今はとにかく自分に出来ることを精一杯やりきって、ファンの子に沢山恩返し出来るように日々努力に努めます!!」とコメントを発表していた。
しかし、SNS上のリプライやDMなどで多数の殺害予告が確認されたため、「ご来場いただく皆様、ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に考慮した結果、誠に残念ではございますが、運営判断により生誕祭を中止とさせていただくこととなりました」とイベント中止を発表。
「本イベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。なお、すでにチケットをご購入いただいているお客様につきましては、 返金に関するご案内を順次お送りいたしますので、今しばらくお待ちください」と案内している。
雨宮はXで「今回、生誕祭が中止という判断になってしまって、本当にごめんなさい。たくさん準備して、心から楽しみにしていたからこそ、私自身もとても悔しいです」と投稿。
続けて「でも、来てくれるみんな、出演者さん、スタッフさん、関わってくれる全員の安全を一番に考えた結果、この判断になりました」とつづり、「今回の生誕祭は中止となってしまいましたが、これからもSNSでの活動は変わらず続け、これまで以上に全力で頑張っていきます。TikTok・Instagram・Xなどを通して、想いも活動も、今まで以上に届けていきます。そしてこれからは、YouTubeの活動にも本気で力を入れていきます」と今後についても明かした。
※▽は「ハートマーク」が正式表記
引用：「天宮しゅな」X（@Shuna__16）
【写真】殺害予告で中止になった生誕祭のビジュアル
■今後についてもコメント
今回中止になったイベントは、天宮にとって新たなスタートとなる節目の公演であり、ソロアイドルとしての再始動の場でもあったため、開催発表時に天宮は「生誕祭絶対成功させるために、今はとにかく自分に出来ることを精一杯やりきって、ファンの子に沢山恩返し出来るように日々努力に努めます!!」とコメントを発表していた。
しかし、SNS上のリプライやDMなどで多数の殺害予告が確認されたため、「ご来場いただく皆様、ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に考慮した結果、誠に残念ではございますが、運営判断により生誕祭を中止とさせていただくこととなりました」とイベント中止を発表。
「本イベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。なお、すでにチケットをご購入いただいているお客様につきましては、 返金に関するご案内を順次お送りいたしますので、今しばらくお待ちください」と案内している。
雨宮はXで「今回、生誕祭が中止という判断になってしまって、本当にごめんなさい。たくさん準備して、心から楽しみにしていたからこそ、私自身もとても悔しいです」と投稿。
続けて「でも、来てくれるみんな、出演者さん、スタッフさん、関わってくれる全員の安全を一番に考えた結果、この判断になりました」とつづり、「今回の生誕祭は中止となってしまいましたが、これからもSNSでの活動は変わらず続け、これまで以上に全力で頑張っていきます。TikTok・Instagram・Xなどを通して、想いも活動も、今まで以上に届けていきます。そしてこれからは、YouTubeの活動にも本気で力を入れていきます」と今後についても明かした。
※▽は「ハートマーク」が正式表記
引用：「天宮しゅな」X（@Shuna__16）