¡ÖÇÏ¤Ë¸«¤¨¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡©¡×à±ïµ¯ÎÉ¤¹¤®á¥¦¥ÞÌ¼À¼Í¥¤Î´ßÊÉ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È±¿µ¤¾å¤¬¤ë¤È¤«¡×¡Ö¸«¤¨¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡Öº£Ç¯¤Î³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¡¡
¡¡À¼Í¥¤Î¼óÆ£»ÖÆà¤¬¸áÇ¯¤Îº£Ç¯¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥Èá¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¥Ï¥ë¥¦¥é¥éÌò¤òÌ³¤áà¥¦¥Þá¤È¤â±ï¿¼¤¤¼óÆ£¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¼!ÇÏ¥í¥Ã¥¯!ÇÏ¤Ë¸«¤¨¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤ë?¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÇòÇÈ¤¬Î©¤Ä´ßÊÉ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤ò¤·¤¿É÷·Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¡Ö´ñ´äÉ´·Ê¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©À¾°ËÆ¦¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡Ö²«¶âºê¡×¤Ç¡¢ÇÏ¤ÎÆ¬Éô¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤Î´ä¤ÏàÇÏ¥í¥Ã¥¯á¤ÎÌ¾Á°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶¥ÇÏÉ¬¾¡µ§´ê¡×¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤¨¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼!¡×¡Ö¸«ÊÖ¤êÈþÇÏ¡×¡ÖÎÐ¤¬¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Ë¸«¤¨¤ë¤· ÌÜ¤ÈÉ¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤â!!¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤À!±ïµ¯¤è¤µ¤½¤¦¡Á¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È±¿µ¤¾å¤¬¤ë¤È¤«¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£Ç¯¤Î³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£