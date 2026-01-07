けさ山形市の小学校では始業式が行われました。

楽しい冬休みを過ごした児童たち、いよいよきょうから３学期のスタートです。

大内希美アナウンサー「まもなく朝８時です。山形市内は空気がツンとしていてとても寒いです。そんななか子どもたちは元気に登校しています」

県内で最も多い７８６人の児童が通う山形市立南沼原小学校です。

けさの山形市の最低気温はマイナス４．２度と強く冷え込みましたが、学校では１３日間の冬休みを終え友達との再会を喜ぶ児童たちの姿が見られました。

今回の始業式は寒さと感染症対策のため体育館には集まらず、児童たちはそれぞれの教室で校長先生のお話を聞きました。

山形市立南沼原小学校 山口雅和 校長「『一年の計は元旦にあり』といいます。一年の計画は元日の朝に立てるべきだというたとえです。学校にとっての元旦はきょうです。何事も最初が肝心なので、まず１つ目標を立てていきましょう」

始業式のあとに行われたホームルームでは、児童たちがペアになって冬休みの思い出を語り合いました。

■それぞれの楽しい思い出！

５年生「（Ｑ冬休みの思い出は？）Ａｓａｈｉ自然観にスキーに行ってリフトが怖くてすぐにやめた」

５年生「ディズニーとか映画を観に行った。ホテルに泊まってアトラクションに乗ったのが楽しかった」

５年生「いとこが１人受験生であんまり会えないから会えてよかった」

県内の小学校の始業式はあすピークを迎えるということです。