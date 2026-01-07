プレキシオン（株）（千代田区）は１２月２４日、東京地裁より破産開始決定を受けた。

申請代理人は三浦聖爾弁護士（加茂法律事務所、千代田区丸の内１−９−２）。

破産管財人には辛川力太弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所、千代田区丸の内１−９−２）が選任された。

負債は現在調査中。



医療用画像装置の開発・販売を目的に設立。アメリカの医療用ソフトウェア会社の関連会社として稼働していたが、２０１４年１１月に船井電機（株）（現：ＦＵＮＡＩ ＧＲＯＵＰ（株）、TSRコード:570182948、法人番号:2122001015871、大東市）と業務提携し、２０２０年５月に同社の連結子会社となった。米国や欧州向けの販売会社を抱え、海外への納入が中心だった。この間、２０１４年１２月期は売上高１億９８９５万円に対して２億９２８万円の最終赤字を計上し、９億８２８１万円の債務超過と厳しい経営環境が続いていた。





２０２３年５月に事業会社の船井電機（株）（TSRコード：697425274、法人番号：3122001036719、大東市）が設立され、同社が当社の９８％の株式を保有したが、２０２４年１０月に船井電機が破産開始決定を受け、信用が大幅に低下。以降は在庫品の販売に注力しながら事業を縮小し、海外メーカーへの事業承継を交渉していたが実らず、今回の措置となった。※プレキシオン（株）（TSRコード:297230492、法人番号:4010001127878、千代田区神田須田町１−１４−１、設立２００７（平成１９）年９月、資本金１億円）