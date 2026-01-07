勉強をサボると「音声で叱ってくれる」デバイスを作ってみた！ スマホを触っていても、しっかり声かけして注意してくれる

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『お勉強をサボると叱ってくれるデバイス、お勉強アラートを作ってみた。』というaNo研さんの動画です。

勉強中に「一人だとどうしてもサボっちゃう…」と感じたことはありませんか？

お勉強をサボると叱ってくれるデバイス、お勉強アラートを作ってみた。

勉強中についついサボってしまう。そんな経験をした方は多いと思います。

そんな勉強を投げだしそうになった時に使える画期的なガジェットを、投稿者のaNo研さんが作成しました。

最初は一生懸命に勉強をするaNo研さん。

しかし、「サボりたい」という誘惑に負け、ペンノートの上に置いてサボろうとすると……。

目の前にあるガジェットから「勉強してください」と指摘が！

再度、頑張って勉強に励むaNo研さん。

しかし、「サボりたい」という誘惑に負け、スマートフォンを取り出してサボろうとすると……。

目の前にあるガジェットから「スマホはしまってください」と指摘が！

今回のガジェットの仕組みですが、マイコンとUSBカメラの2つを使って構成されています。

DeepLearningのオブジェクト認識の技術NanoDet、およびMobileNet、SEFRを使用

画像認識でペンを持っている「Studyingクラス」、ペンを投げ出してサボっている「Not Studyingクラス」、ペンすら持たずスマホをいじってサボっている「SmartPhoneクラス」を認識してそれに応じた対応を行なっています。

この際、手の領域を確認してどのクラスの状態になっているのかを判別しています。

そんな「お勉強アラート」、これさえあれば勉強が億劫な人も勉強を頑張れるかも！

