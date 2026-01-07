薄芝でもザックリしにくい！ 究極のアプローチ『バニラピッチ』をマスターできる”鉄板ドリル”があった
バニラピッチとは、コリン・モリカワなどPGAツアープロが実践しているシンプルなアプローチ。パターグリップと同じ握り方で、パターのように下半身を固定して上体の回転で打つ。ヘッドが低く動くので、薄芝でもザックリしにくく、スピン量が安定するというメリットがある。その打ち方をマスターするためにツアープロが普段からやっているドリルがあるという。右手だけでボールを打つというシンプルな練習だが、そのやり方をバニラピッチを専門に教えるティーチングプロ・青島賢吾に教えてもらった。
【写真】下半身を固定して上体の回転で打つ！ 都玲華のバニラピッチ
◇ ◇ ◇バニラピッチの動きをマスターするのにオススメのドリルが、右手打ちです。右手だけで打つと、打ち込む動きを防ぐことができます。左手だけで打つと分かると思いますが、左手リードで振ると打ち込む動きが出やすくなる。右手だけで打つ方が、手元と体が同調するので、払い打つ動きが身に付けやすくなるのです。練習では、52度やPWなどを右手だけで持ったら、バニラピッチと同じようにボールを真ん中に置き、シャフトを真っすぐに構えて、キャリーで2?3ヤードを打ってみてください。ボールをクリーンヒットしなくてもOKです。ポイントは、左手を胸に当てたまま打つことです。スイング中は、軸をキープしながら、胸とヘッドを同調させることを意識しましょう。手先を使い過ぎ、手元が体の幅から外れると軌道がブレやすくなるので注意してください。■青島賢吾あおしま・けんご／ 1998年生まれ。米ツアーで流行の「バニラピッチ」をプロ・アマに指導。技術（バニラピッチ）、戦略（ディケイドゴルフ）、データ（トラックマン）、メンタル（ フローコード）を日本で指導できる唯一のコーチ。◇ ◇ ◇男子プロがチャックリ防止に行っているアプローチの打ち方を取材。関連記事『チャックリに悩む池村寛世もバニラピッチを導入！ 「右ヒザを伸ばしてパター打ちで寄せています」』で詳細をチェックできる。
