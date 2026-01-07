稲見萌寧は年中無休！「大晦日も元旦も、いつもと変わらず練習場へ」 元賞金女王が復活に向けて歩みを進める
稲見萌寧のマネジャーが公式インスタグラムを更新。年末年始も休むことなく黙々と練習を続ける稲見の姿を動画で投稿した。
【動画】稲見萌寧のアプローチをじっと待ち続ける愛犬かわいい
「あけましておめでとうございます」「2026年、皆様はどうお過ごしでしょうか」と、最初に新年の挨拶。続けて「稲見さんはというと… ご存知の方は多いと思いますが、『休み』という文字はありません。笑」と練習熱心さをアピールした。「大晦日も元旦も、いつもと変わらず練習場へ」と記すと、アプローチショットを動画で公開。狙い通りの球が打てたのか、前を向いたまま後方で撮影するカメラにピース。そして振り返ると、大人しく待っていた愛犬に声をかけ楽しそうに触れ合うシーンも収められていた。まさに「真剣に取り組むかっこよさも、たまに見せるユーモアも、彼女の魅力だと思います」との言葉通りだ。最後にマネジャーは「今年も彼女の努力が報われるように全力でサポートしていきます！」「本年もよろしくお願いいたします」とファンに呼び掛けて投稿を締めくくった。投稿を見たファンは「あけましておめでとう」「今年もサポート頑張って下さい！」「裏ピースでフフッてなりました」などとコメント。また「ワンちゃんも可愛い」「アプローチが終わるまで じっと待っててエライですね」と愛犬も人気を集めていた。昨年から主戦場を国内女子ツアーに戻した稲見。中盤戦では10試合続けて予選落ちや棄権が続く苦しい展開となったが、終盤にはトップ10に3度入るなど復活の兆しを見せてきた。メルセデス・ランキングは85位に終わったものの、東京五輪で銀メダルを獲得したことで付与された5年間のシード権を昨年から行使したため、今年もレギュラーツアーに参戦する。今年こそ国内ツアー通算14勝目を挙げることを、ファンは大いに期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
川崎春花が人気カフェの前で「はるぽふポーズ」 母親との2ショットも大公開「ママさんべっぴんさんや」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利の年末年始は休む間もなし 元日から家族とゴルフ、アイスホッケーやラグビー観戦、初詣に食べ歩きと楽しさいっぱい！
「2026年スタートー！」 手書きの馬イラストも可愛い菅沼菜々、新年のご挨拶
【動画】稲見萌寧のアプローチをじっと待ち続ける愛犬かわいい
「あけましておめでとうございます」「2026年、皆様はどうお過ごしでしょうか」と、最初に新年の挨拶。続けて「稲見さんはというと… ご存知の方は多いと思いますが、『休み』という文字はありません。笑」と練習熱心さをアピールした。「大晦日も元旦も、いつもと変わらず練習場へ」と記すと、アプローチショットを動画で公開。狙い通りの球が打てたのか、前を向いたまま後方で撮影するカメラにピース。そして振り返ると、大人しく待っていた愛犬に声をかけ楽しそうに触れ合うシーンも収められていた。まさに「真剣に取り組むかっこよさも、たまに見せるユーモアも、彼女の魅力だと思います」との言葉通りだ。最後にマネジャーは「今年も彼女の努力が報われるように全力でサポートしていきます！」「本年もよろしくお願いいたします」とファンに呼び掛けて投稿を締めくくった。投稿を見たファンは「あけましておめでとう」「今年もサポート頑張って下さい！」「裏ピースでフフッてなりました」などとコメント。また「ワンちゃんも可愛い」「アプローチが終わるまで じっと待っててエライですね」と愛犬も人気を集めていた。昨年から主戦場を国内女子ツアーに戻した稲見。中盤戦では10試合続けて予選落ちや棄権が続く苦しい展開となったが、終盤にはトップ10に3度入るなど復活の兆しを見せてきた。メルセデス・ランキングは85位に終わったものの、東京五輪で銀メダルを獲得したことで付与された5年間のシード権を昨年から行使したため、今年もレギュラーツアーに参戦する。今年こそ国内ツアー通算14勝目を挙げることを、ファンは大いに期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
川崎春花が人気カフェの前で「はるぽふポーズ」 母親との2ショットも大公開「ママさんべっぴんさんや」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利の年末年始は休む間もなし 元日から家族とゴルフ、アイスホッケーやラグビー観戦、初詣に食べ歩きと楽しさいっぱい！
「2026年スタートー！」 手書きの馬イラストも可愛い菅沼菜々、新年のご挨拶