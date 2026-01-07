アメリカのトランプ大統領は6日、ベネズエラが制裁対象となっている最大5000万バレルの原油をアメリカに引き渡すことを明らかにしました。

トランプ大統領は6日、SNSで「ベネズエラ暫定政府は、3000万から5000万バレ ルの制裁対象となっている高品質の原油をアメリカに引き渡す」と明らかにしました。

原油は市場価格で販売され、その収益は、トランプ大統領が管理しベネズエラとアメリカ国民のために活用するとしています。トランプ政権が先月、制裁対象とする石油タンカーが出入りできないよう海上を封鎖したことから、ベネズエラには出荷できない原油がタンカーや貯蔵タンクに残ったままとなっています。

トランプ大統領

「石油企業と面会する。その目的は分かっているだろう。石油は山ほどある。それが石油価格をさらに引き下げる」

トランプ氏はアメリカの石油企業と近く面会すると表明しました。ベネズエラの石油インフラ再建に向け協力を求めるとみられます。

ベネズエラ産原油の最大の輸出先は中国で、トランプ政権は、輸出先を中国からアメリカに移す狙いもあるとみられます。