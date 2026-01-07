NewJeans（ニュージーンズ）の一部ファンから、YouTuber「ミスタービースト」に“救済”を求める投稿が複数寄せられている。

YouTube（ユーチューブ）チャンネルで世界一登録者数の4億5200万人を超える同氏に、HYBE（ハイブ）傘下ADOR（アドア）から巨額の訴訟で揺れているDANIELLE（ダニエル）をめぐり、SOSの声が飛び交っている。

これに反応したか、ミスタービーストは6日、K−POPのニュースを扱う、あるX（旧ツイッター）掲示物に「What do I need to do？（私が何をすればいいの？）」というコメントを付けた。

韓国メディアMHNスポーツは「この掲示文には『ミスタービーストのTikTok（ティックトック）コメントに、ADORともめているNewJeansのDANIELLEを助けてほしいというファンの要請が殺到している』という内容が盛り込まれた」と報じた。

さらに「実際にNewJeans海外ファンダムはミスタービーストのSNSに『HYBEを買収してDANIELLEを助けてほしい』という趣旨のコメントと『＃MrBeast Save New Jeans』というハッシュタグを付けている」などと伝えた。

ADORは昨年末、DANIELLEとの専属契約解除を発表。その際、ダニエル側に「法的責任を問う予定」とも伝えていた。