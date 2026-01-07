伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦が1月7日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と山崎隆之九段（44）が現在対局中だ。注目の一戦は、振り駒で藤井竜王・名人の先手番に決定。山崎九段の四間飛車に対し、藤井竜王・名人は居飛車穴熊を志向した。

【映像】何食べる？メニュー表を眺める藤井六冠

伊藤叡王への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。藤井竜王・名人にとっては、2期ぶりの叡王位奪還を目指すための大事な初戦を迎えている。

山崎九段とは2024年の棋聖戦五番勝負第3局以来の対局で、公式戦対戦成績は藤井竜王・名人の4勝1敗だ。注目の一戦は、振り駒で藤井竜王・名人の先手番に決定。山崎九段の四間飛車に対し、藤井竜王・名人は居飛車穴熊を志向した。

ABEMAで解説を務める高見泰地七段（32）は、「山崎九段の意欲的な銀の進出からどうなるかなと思っていたが、銀交換で歩の損得もなく、落ち着いた局面で昼食休憩になった。本格的な戦いは午後からになると思うが、藤井竜王・名人の手番なので考えつつの昼休憩かなと思う」と印象を語っていた。

本局の勝者は、ベスト8に進出。次戦では、千田翔太八段（31）と対戦が予定されている。持ち時間は各3時間。

【昼食の注文】

藤井聡太竜王・名人 金の塩 味玉入り

山崎隆之九段 アジフライ弁当

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太竜王・名人 2時間8分（消費52分）

山崎隆之九段 1時間53分（消費1時間7分）

（ABEMA/将棋チャンネルより）