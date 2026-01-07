24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。SNS更新のポリシーをつづった。

ストーリーズで「防犯上、SNSはリアルタイムでは投稿しない派です！ ニューヨークに行ったのも冬の始まり頃。リアルタイムで投稿するのは危ないし、仕事で更新しなければいけない日が決まっているので写真が時系列通りに並ぶことはないです！」とつづった。

渡邊の一連のインスタグラムの投稿をめぐって、一部ネット上で時系列が合ってない、虚偽などと指摘するなどの臆測が拡散されていた。渡邊は12月23日に、タイムズスクウェアをバックに「ニューヨーク」とつづり、米国ニューヨークに滞在していたと告白。同27日には「まだクリスマスソング聴いてるし、街中でも流れてます笑」と投稿していた。1月6日には「クリスマス前から年始にかけて、トルコで過ごしました。トルコはイスラム教徒が大半なのでクリスマスはあまり関係なく、年末年始も基本的にお店がやっていて、過ごしやすかったです！」とつづっていた。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。昨年1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。同年6月の初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。同年9月には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。