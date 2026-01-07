東都大学野球リーグで史上３校目の６連覇を成し遂げた青学大・渡部海捕手（３年・智弁和歌山）。智弁和歌山２年夏には、青学大でもバッテリーを組んだ１学年先輩の中日ドラフト１位・中西聖輝投手（２２）とともに全国制覇。大学でも１年春からマスクをかぶり、入学後のリーグ戦は全て優勝。阪神の補強ポイントでもあり、熱視線を送る今秋ドラフト１位候補の「勝てる捕手」に迫った。

“相棒”にとっても欠かせぬ存在だ。渡部と同じく来秋ドラフト１位候補とされる最速１５４キロ右腕・鈴木泰成投手（３年・東海大菅生）は少し意外な言葉を口にした。

「１位を争うライバルでもあると思うので…」

世代ナンバーワンを志す鈴木にとって、強烈に刺激を受ける相手。一方で「投球が悪い時とかマウンド上で気持ちの変化があった時に、すごい良いタイミングで来てくれたり、本当に全信頼を置いている。いろんな捕手と組ませてもらっても、キャッチングや選ぶ球が合うというのも含め、１番うまいなと思います」と頼れる女房役だ。

副将として渡部主将を支える立場でもある。ともにドラフト１位指名されれば、青学大からは４年連続“Ｗドラ１”輩出の快挙。互いに高め合い、最高の結果を迎える。