モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。チアの仲間でもあり仲良しなモデル李芷霖（29）の誕生日を祝福し、過去のツーショット写真を投稿した。李芷霖は霖霖（リンリン）の愛称で日本でも人気だ。

リン・シャンは「happy birthdayハート私の人生で最も優しい光 一人一言、小さな宝の誕生日を祝福しましょう」などとつづり、ショートパンツの野球ユニホーム、ショッキングピンクのミニスカなどのチアコスチュームショットをアップ。さらに、ロングドレスや水着、顔パックすっぴん姿、ヘソ出しデニムコーデなどプライベートなオフショットも数多く披露した。

ファンやフォロワーからも「2人の女神が可愛い」「美しく、幸せ」などのコメントが寄せられている。

リン・シャンは台北市生まれで、16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動している。台湾代表のチアも務めた。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。