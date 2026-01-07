マウスコンピューター、法人向け13.3型ノートPCに有機ELパネル搭載モデル
マウスコンピューターは1月7日、法人向けブランド「MousePro」における新製品として、有機ELパネルを採用した「MousePro C3」を発表した。基本構成での価格は164,780円から。
MouseProブランドとしては初めて有機ELパネルを採用するという法人向けノートPC。基本構成では第13世代Core i7-13620H、8GBメモリ、M.2 NVMe 256GB SSDを搭載しており、快適な操作性を実現。MIL 規格（MIL-STD-810H）に準拠した 8 項目の耐久試験をクリアした高い堅牢性を備え、移動の多いビジネスシーンでも安心して持ち運べるとしている。
180度開閉ヒンジを採用
PCの充電以外にも便利なUSB PDアダプタを同梱
各種テストをクリアした高い堅牢性を実現
HDMI端子も備える
