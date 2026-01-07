¹±À±´ÖÅ·ÂÎ¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¡×¡ÊNASA¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ñ¥ë¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¹±À±´ÖÅ·ÂÎ¡Ö£³£É¡¿£Á£Ô£Ì£Á£Ó¡×¡Ê°Ê²¼¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¤¬ÃÏµå¤òÎ¥¤ì¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤òºÆ¤Ó¼þ²ó¤¹¤ëµ°Æ»¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤¿¡£ºòÇ¯£··î£±Æü¤ÎÈ¯¸«°Ê¹ß¡¢­à±§ÃèÁ¥Àâ­á­à±§Ãè¿Í½±ÍèÀâ­á¤Ê¤É¤â½Ð¤ÆÁû¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢£Î£Á£Ó£Á¤ÏºòÇ¯£±£±·î£±£¹Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¼«Á³µ¯¸»¤Î×ÂÀ±¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢»öÂÖ¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Î£Á£Ó£Á¤Î²ñ¸«¤òÊ¤¤¹£Ã£É£Á¡ÊÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡Ë¤ÎÊ¸½ñ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£

¡¡£Î£Á£Ó£Á¤Ï¥¢¥È¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬¥¹¤ä¿Ð¤ÎÄ¹¤¤Èø¤ò»ý¤ÄÉ¹¤Î²ô¡¢¤Ä¤Þ¤êÄÌ¾ï¤Î×ÂÀ±¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢£Ã£É£Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ·ÂÎ¤¬ÃÏµå³°¤Î±§ÃèÁ¥¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤òÄ´ºº¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²óÅú¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡£Õ£Æ£Ï¤ª¤è¤ÓÀ¯ÉÜ±¢ËÅ¸¦µæ¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥©¥ë¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤¬ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¾ðÊó¸ø³«Ë¡¡Ê£Æ£Ï£É£Á¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££Ã£É£Á¤ÏÆ±£±£²·î£³£±Æü¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººµ­Ï¿¤Î¡ÖÂ¸ºß¤Þ¤¿¤ÏÉÔÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£

¡¡£Ã£É£Á¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Þ¡¼¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¸½ñ¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡¢³«¼¨ÀÁµá¤òµñÈÝ¤¹¤ëÀ¯ÉÜÆÃÍ­¤ÎÂÐ±þ¤À¡£

¡¡Æ±»á¤Ï£Ø¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤ë¤¿¤á£Ã£É£Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¤³¤Î£Ã£É£Á¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢­à±§ÃèÁ¥Àâ­á¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤­¤¿¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¥¢¥ô¥£¡¦¥í¡¼¥Ö¶µ¼ø¤Ï£µÆü¡¢¥Ö¥í¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡×¤Ç¤³¤¦µ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£

¡Ö£Î£Á£Ó£ÁÅö¶É¤¬£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±£¹Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Á³µ¯¸»¤Î×ÂÀ±¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤¬£Ã£É£Á¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡Ì©°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤Û¤Éµ¡Èù¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤­¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤³¤Î·ëÏÀ¤¬À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä³Ø³¦´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤éÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼£Ã£É£Á¤Ï¼«Á³×ÂÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­Ï¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤òµ¡Ì©°·¤¤¤¹¤ë¤Û¤Éµ¡Èù¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×

¡¡¥¢¥È¥é¥¹¤¬£³·î£±£¶Æü¤ËÌÚÀ±¤ØÀÜ¶á¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥í¡¼¥Ö»á¤Ï¡Ö£Ã£É£Á¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤­¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬Ì©¤«¤Ë¤³¤ÎÅ·ÂÎ¤òÅ¨ÂÐÅª¶¼°Ò¤Î²ÄÇ½À­¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Î£Á£Ó£ÁÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤²Ê³ØÅª²ò¼á¤ò¼¨¤¹¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢£Ã£É£Á¤Ë¤è¤ë­à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È­á¤Î¿¿·õ¤Ê¸¡Æ¤¤Ï¡¢¸ø½°¤ÎÌµÍÑ¤Ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î±£¤Ú¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï¡¢È¯À¸¤òÍ½Â¬¤Ç¤­¤º¡ÊÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½À­¡Ë¡¢µ¯¤­¤¿»þ¤Î¾×·â¤¬¶Ë¤á¤ÆÂç¤­¤¯¡Ê¶ËÃ¼¤Ê·ë²Ì¡Ë¡¢¸å¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¢¤êÆÀ¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡Ê»ö¸åÀâÌÀ²ÄÇ½À­¡Ë¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡¢¤Þ¤ì¤Ç½ÅÂç¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¤³¤È¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£

¡¡¥í¡¼¥Ö»á¤Ï¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤·¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê²ÄÇ½À­¤È¤·¤Æ¿Í¹©Åª¤Ê°ÛÀ±µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿¿¼Â¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¾×·â¤È¤Ê¤ê¡¢±§Ãè¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£