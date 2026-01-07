timelesz新メンバー、“イライラ棒”挑戦 菊池風磨もグループ愛溢れる「全員でご飯に行く」【炎のチャレンジャー】
【モデルプレス＝2026/01/07】timelesz（タイムレス）の菊池風磨とウッチャンナンチャンの南原清隆がMCを務めるバラエティー番組『炎のチャレンジャー』が、1月12日よる6時30分から放送。この度、ゲストとともに見どころが公開された。
1995年10月〜2000年3月にレギュラー放送され、2001年1月には復活スペシャルも放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録（※ビデオリサーチ調べ・関東地区）。日本中を席巻した伝説の人気バラエティー『炎のチャレンジャー』が、25年ぶりにスケールアップ復活する。今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々と《チャレンジャー》として参戦。平成の日本を熱狂させた激ムズ名物企画『電流イライラ棒』をはじめ、『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』など、渾身の4大企画に挑む。
この度、番組から新情報が発表。スタジオゲストとして、石原良純・出川哲朗・東京ホテイソン・生見愛瑠・山崎弘也（アンタッチャブル）に加え、往年のレギュラーメンバーである久本雅美＆柳沢慎吾が25年ぶりに参戦。また、『イライラ棒』に挑む超豪華な顔ぶれ、今回解禁となった競技『カラオケ採点10人連続チャレンジ』、『間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ』の詳細も公開される。
また、難度も過去最高級クラスにレベルアップした『帰ってきた電流イライラ棒 超難関コース 完全攻略できたら100万円』には、テレビ史に革命を起こした伝説の競技に挑むべく、テレビ朝日の新ドラマ＆人気バラエティー番組から豪華な面々が集結する。
1月8日スタートのドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜よる9時〜）からは、主演の松嶋菜々子、佐野勇斗（M!LK）、長濱ねる、高橋克実、大地真央が登場。さらに、1月13日スタートのドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜よる9時〜）からは主演の竹内涼真を筆頭に、瀬戸康史、渡辺大知がイライラ棒に初チャレンジ。『テレビ千鳥』（毎週火曜よる11時45分〜 ※一部地域を除く）からは千鳥の大悟＆ノブ。『日曜マイチョイス』（毎週日曜午後4時30分〜※一部地域を除く）からは阿川佐和子＆飯尾和樹（ずん）が、それぞれチャレンジャーとして初参戦。前代未聞の作戦でイライラ棒と向き合う竹内、声高らかに「100万円獲れたら、堂々と植毛します！」と宣言するノブなど、それぞれ挑戦前からクリアする気満々のチャレンジャーたちだが、結果は。
さらに、今回は「グループの名にかけて、絶対に成功させます！」と息巻くtimeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝もチャレンジ。彼らに負けじと「100万円獲ったらマイ・イライラ棒を作る！」とイライラ棒愛をたぎらせる南原、「timeleszメンバー全員でご飯に行く」とグループ愛をにじませる菊池に加え、スタジオゲストの石原、出川、東京ホテイソン、生見、久本、柳沢、山崎も、次々とイライラ棒に挑む。
1つのテーマをとことん掘り下げた100問クイズに連続正解できたら、100万円がもらえる『炎チャレ』の定番企画『100問連続クイズシリーズ』。数々の挑戦者を絶望に追い込んできた、あの地獄の頭脳バトルが今回、賞金1000万円を掲げ、壮大な新システムで復活する。今回は総移動距離、約3000km。その上、1問でも間違えたら即帰宅？知床を皮切りに日光東照宮、富士山、姫路城、軍艦島…日本の世界遺産を巡りながら、その場所にまつわるクイズに挑戦する『間違えたら即帰宅！日本縦断世界遺産クイズ 全問正解できたら1000万円』を届ける。
本企画で頭脳と体力の限界に挑むのは、31人のチャレンジャーたち。ふかわりょう、やくみつる、えなりかずき、本村健太郎、本高克樹（※「高」は正式には「はしごだか」／B&ZAI）らクイズ番組の常連、さらに元ミステリーハンターの瀬戸カトリーヌやトム・ブラウン、入山杏奈ら、多彩な顔ぶれが予習バッチリでゴールの軍艦島を目指すが…。出題されるのは揃いも揃って【想像をはるかに超えたマニアックなクイズ】ばかり。第1問目から知床の自然に悲鳴がこだまする、波乱の展開を迎える。
今回は日本屈指の歌ウマ10人も、チームリーダーを務めるIKKO、澤部佑（ハライチ）のもとに集合。『カラオケ採点10人連続チャレンジ 完全クリアできたら1000万円』に挑戦する。本企画は、チャレンジャーたちが1人ずつカラオケで熱唱し、ステージごとに上昇するノルマ採点を10人連続でクリアできたら、賞金1000万円がもらえる団体競技。1人でも失敗したらチャレンジは終了となるため、連帯責任のプレッシャーも容赦なくのしかかる。
そんな崖っぷち競技に挑むのは、劇団四季が生んだミュージカルの帝王・飯田洋輔、レディー・ガガも涙した歌声を誇るKIMIKA、民謡界の若獅子・剣持雄介、アジアで人気のアニソン歌姫・鈴木このみ、つんく♂も認めるアイドル界屈指の神ボイスをもつ段原瑠々（Juice=Juice）、全米No.1のゴルペルレジェンド・TiA、『アナと雪の女王２』の日本語版エンドソングに抜擢されたディズニーシンガー・Mizki、『timelesz project -AUDITION-』でもおなじみの凄腕ボーカルトレーナー・宮本美季、久保田利伸・MISIA・AIなど一流アーティストが求めるバックコーラス界の守護神・吉岡悠歩、オペラ界の秘密兵器・吉田連。自ら進んで高難度楽曲を選び、プロの矜持も懸けた勝負に挑む【ジャンルの垣根を越えた精鋭たち】。心揺さぶる至高の歌唱、そして肝心の採点結果とは。（modelpress編集部）
【おコメの女】
松嶋菜々子、佐野勇斗（M!LK）、長濱ねる、高橋克実、大地真央
【再会〜Silent Truth〜】
竹内涼真、瀬戸康史、渡辺大知
【テレビ千鳥】
千鳥（大悟、ノブ）
【日曜マイチョイス】
阿川佐和子、飯尾和樹（ずん）
【MC】
南原清隆、菊池風磨（timelesz）
【イライラ棒コーナーゲスト】
橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝（以上、timelesz）
【スタジオゲスト】
あの、石原良純、出川哲朗、東京ホテイソン、生見愛瑠、久本雅美、柳沢慎吾、山崎弘也（アンタッチャブル）
【チームリーダー】
IKKO、澤部佑（ハライチ）
【チャレンジャー】
飯田洋輔、KIMIKA、剣持雄介、鈴木このみ、段原瑠々（Juice=Juice）、TiA、Mizki、宮本美季、吉岡悠歩、吉田連、
