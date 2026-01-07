大沢あかね、新ヘアスタイルで雰囲気ガラリ「美しさが更新されてる」「透明感すごい」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/01/07】タレントの大沢あかねが1月5日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳3児のママタレ「透明感すごい」雰囲気ガラリのイメチェンヘア
大沢は、美容室でメンテナンス後の最新ショットを投稿。赤みを抑えた艶やかなロングヘアに、シースルーバングが印象的な新しいヘアスタイルを披露した。前髪は以前より短く、さらさらのストレートヘアに仕上がっている。チェック柄のジャケットを羽織り、顎に手を添えて微笑む姿は、透明感たっぷりでナチュラルな魅力が引き立っている。
この投稿にファンからは「髪色すごく綺麗」「前髪の感じも似合ってる」「透明感すごい」「毎年美しさが更新されてる」「可愛い」「このスタイル素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大沢あかね、イメージチェンジした新ヘア披露
◆大沢あかねの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】