妊娠中・冨永愛「身体に優しい」手作りスイーツ一挙公開「ヘルシーで真似したい」「丁寧な暮らし憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/01/07】モデルで俳優の冨永愛が1月5日、自身のInstagramを更新。数々の手作りのヘルシーなスイーツを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】20年ぶりに妊娠中・43歳パリコレモデル「ヘルシー」と話題の手作りスイーツ
冨永は「年末から身体に優しいスイーツを作りまくっていましたが、引き続き作ろうと思います」とつづり、自作のスイーツを動画で投稿。デーツクッキー、キャロットケーキヨーグルトクリームチーズ添え、アーモンド粉とピーナッツバターのクッキー、アップルパイ、タルトタタン、きな粉ボール、ゆず甘酒などレシピを合わせて公開していた。
この投稿に「どれも美味しそう」「ヘルシーで真似したい」「体に優しいもの素敵」「丁寧な暮らし憧れる」「全部レシピ知りたい」などとコメントが集まっている。
冨永は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月にモデル・俳優の長男・章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表。12月20日に自身のInstagramにて、俳優の山本一賢との間に「新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表している。（modelpress編集部）
