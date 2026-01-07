【松井珠理奈＆ボイメン辻本達規結婚会見】出会いは11年前の名古屋駅 ライバル心から恋心へ
【モデルプレス＝2026/01/07】名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規（34）と元SKE48の松井珠理奈（28）が1月7日、都内にて結婚会見を行った。出会いを明かした。
【写真】松井珠理奈＆ボイメン辻本達規、薬指に指輪キラリ
出会いを聞かれた2人は11年前を回顧。辻本が名古屋駅でチラシ配りをしていた際に、SKE48として活動していた松井と対面。「こんなに寒いのに1人で頑張ってるのすごいですね。応援してます」と松井が声をかけたといい、松井は「その時一緒にいたSKEのメンバーがご共演があって仲良くされていたので、私はちょっと見守るという感じで。でも、やっぱり同じ地元を盛り上げていきたいっていう仲間として、何かお声がけしたいなと思って、その時にはそういう言葉が出たのかな」と振り返った。
そこから、松井が2022年4月より体調不良で活動休止。辻本は、当時共演していたSKE48のメンバーを通して心配していたといい、知人とともに松井をキャンプにお誘い。当時は恋心ではなく、「ずっと東海エリアを一緒に盛り上げてきたっていう思いはありますし、向こうはSKEだけじゃなくて、AKBでも全国ですごい歌番組とかいろんなメディアに出てるのを見て、どちらかというと『悔しいな』『あそこまで行きたいな』って思ってた」とライバル心があったことを明かした。
キャンプに興味を持っていたという松井は「こんな素敵な機会はないなと思ってご一緒させていただいたんですけど、地元を一緒に盛り上げたいっていう気持ちが元々あったので、本当に地元のお兄さんみたいな感じで、結構なんでも話せちゃったというか、悩みとかもすごくは話せた。なので、昔から『知り合いだったかな』って思うような感覚はありました」と最初から好印象だったことを語った。
そんな中で辻本は「ずっと大変な時期を過ごされてた中で、元気になってもらいたいなって、色々会って話をしたりした中で、2ヶ月後、3ヶ月後くらいだったように思います」と出会ってから恋心を抱くまでを告白。松井は「甘やかすだけじゃないことも言ってくださるので、この方と一緒にいたら自分もすごく成長させていただける相手だなと思ったので、ずっと一緒にそばにいてもらえたら、自分も素敵な人間になれるかなって思ったのがきっかけかなと思います」と説明した。
交際をスタートした日は3年ほど前のクリスマス。松井が「一緒の時間を刻めたらいいなと思って」とペアの時計をプレゼント。その後辻本がプレゼントを渡し、交際を申し込んだところ「ちょっとそれは違う」という返事が返ってきたという。松井は「その時から結構悩みがあって、助けていただいてたんですけど、どんどん元気になってきて、近くにいてくださったら嬉しいなと思ったんですけど、これ以上ご迷惑をおかけしてしまうのも申し訳ないなっていう気持ちがあったり、本調子に戻って『なんか全然違うじゃん』と思われちゃっても嫌だなって思って」と複雑だった気持ちを吐露。日付が変わって交際の申込みを受け入れたと話した。なお、司会進行はボイメンの本田剛文が務めた。
1月1日、スポーツニッポン新聞社にて、3年間の交際を経ての結婚が報じられていた辻本と松井。同日、辻本の所属事務所は「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と結婚を認め、辻本本人もX（旧Twitter）にて「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表していた。（modelpress編集部）
1991年5月7日生まれ。2010年に結成されたBOYS AND MENのグループとして活躍。近年は岐阜県羽島市アンバサダーや、アサヒビール・中日ドラゴンズ応援アンバサダーにも就任するなど、幅広く活躍している。
1997年3月8日生まれ。2008年にSKE48に加入し、10月には10thシングル「大声ダイヤモンド」に最年少記録で選抜メンバーとなった。2013年には初のシングル曲単独センターを飾る。2021年にはSKE48を卒業。以降、タレント・アーティストとして活躍の幅を広げている。2024年には独立し、個人での芸能活動を開始している。
