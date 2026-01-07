ACCESS Europe GmbHとQobuzがパートナーシップを締結。ACCESSの車載インフォテインメントシステム「ACCESS Twine for Car(Twine4Car)」およびスマートテレビ向けアプリストア「NetRange Smart TV Portals」を通じて、自動車やスマートテレビ向けにQobuzのサービスを提供する。

ACCESS Europeの青野政博CEOは、「Qobuzは卓越した音質と奥深い独自の編集記事やコラムを兼ね備え、単なるストリーミングプラットフォームの枠を超えた、情熱的な音楽ファンがまさに求めているサービスです。Qobuzを当社の自動車およびスマートテレビ向けエコシステムに統合し、自宅でも移動中でも没入感のあるリスニング体験をユーザーに提供できることを嬉しく思います」とコメント。

Qobuzのプロダクトディレクター Axel Destagnol氏は、「ACCESS Europeとの提携により、真に没入感のあるリスニング環境となりうる車内やリビングルームにハイレゾ音質を直接届けられるようになります。車載オーディオシステムやホームシアターシステムには、その技術的ポテンシャルに見合ったストリーミングが求められます。ACCESS Europeとの提携により、24bit/192kHzの音楽カタログを数百万台の追加デバイスで利用することが可能となります」と述べている。