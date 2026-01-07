東京午前のドル円は１５６円後半で小動き。１５６．５４円付近から１５６．８０円付近で推移しており、値幅はかなり狭い。財政懸念を背景に円債利回りが上昇傾向を維持していることが円安圧力をかけているものの、日本政府が昨年から円安をけん制しているため、年明けも動きづらいままとなっている。



豪ドル円は１０５．８０円付近まで上昇。２０２４年７月以来の高値を更新。１１月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）は鈍化したものの、総合・前年比が＋３．４％、トリム平均・前年比が＋３．２％と、インフレターゲットの上限を引き続き上回っていることから豪中銀の利上げ再開が連想されている。



ユーロ円は１８３．３７円付近、ポンド円は２１１．７６円付近、ＮＺドル円は９０．７７円付近まで強含み。欧州通貨やオセアニア通貨がしっかりと推移していることが背景。



