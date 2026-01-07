フリーアナウンサーの高見侑里が７日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を報告した。夫はロックバンド「ｆｌｕｍｐｏｏｌ」のベーシスト・尼川元気。

「新年を迎え、一週間ほど経とうとしておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか」と新年のあいさつをしたあとに「先日、無事に出産いたしました」と第１子が誕生したことを伝えた。

「これまで皆様からいただいた温かいお言葉が力となり、励みになりました。心より感謝申し上げます」と支えに感謝。「寒い日が続きますので、お身体を大切にお過ごしください」とメッセージを寄せた。

高見は立教大在学中の２００８年、ミス立教、大学日本一を決める「Ｍｉｓｓ ｏｆ Ｍｉｓｓ Ｃａｍｐｕｓ Ｑｕｅｅｎ Ｃｏｎｔｅｓｔ」のグランプリに選ばれる。０９年からフジテレビ系「めざましどようび」お天気キャスターなどを担当して人気を集めた。産休前はＴＯＫＹＯ ＦＭ「ＳＰＯＲＴＳ ＢＥＡＴ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＴＯＹＯＴＡ」（土曜・前１０時）などに出演。プライベートでは１９年３月３１日にロックバンド「ｆｌｕｍｐｏｏｌ」のベーシスト・尼川元気と結婚した。