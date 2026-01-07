俳優の菅田将暉がＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）で竹中半兵衛を演じることが７日、発表された。菅田の大河ドラマ出演は「鎌倉殿の１３人」（２０２２年）で源義経を演じて以来４年ぶりになる。

半兵衛は戦国時代の武将。長篠の戦いの功績が認められ、豊臣秀吉の参謀として活躍した美男子だったと伝えられている。

主演の仲野太賀とは過去に日本テレビ系ドラマ「コントが始まる」などで共演している菅田は「仲野太賀主演、大河ドラマ。こんなに嬉（うれ）しい響きはありません。豊臣兄弟のように駆け上がっていく彼をこの十数年見てきました。その一つの大きな頂きに竹中半兵衛としてお供出来ること、ありがたき幸せ、です」とコメント。「現場では毎日エネルギッシュな戦国時代を、喉を枯らしながらみんな演じています。余談ですが、先日豊臣兄弟の二人と喫茶店でお茶していたら、彼らの声量に静かなジャズがかき消されていました」と仲野と兄弟役の池松壮亮の仲良しぶりも明かした。

「戦乱の世で、弱い体を引きずって、軍師として活躍した半兵衛の誇りはどこにあるのか。武士たちの熱量、そして力を明日につなぐために。知力を尽くして挑みたいと思います」と意気込みを語った。

同役を巡っては、公式Ｘ（旧ツイッター）が６日正午に「明日、竹中半兵衛 発表」の予告とともに出演者のシルエットを公開。ＳＮＳ上では「バレバレじゃない？」「菅田将暉だろ！」など予想合戦が過熱（！？）し、注目を集めていた。

他には森蘭丸を市川團子、織田信勝を中沢元紀、織田信澄を緒形敦、浅野長吉を大地伸永が演じることも発表された。