■これまでのあらすじ

仕事と子育て、さらに実母の介護をすることになった美咲。外面がいいだけの夫は何も手伝おうとせず、のんきに夜の誘いをしてくる。実母のリハビリが始まっても夫は相変わらず文句ばかり。我慢の限界を迎えた妻が「家事を折半にする」と宣言すると、家に義母がいて…。



息子が息子なら親も親としか…。「実家に通い過ぎ！」と義母から叱られましたが、私の今の状況わかってますよね？私、遊びに行っているわけじゃないんですけど。身体がまだ満足に動かない母の介護をしに通っているんですけど。

私が改めて状況を伝えると、義母は急に膝が痛いと言い出しました…。手いっぱいの私になんでさらなる負担を強いるのか、もう意味がわかりません。自分の息子に手伝ってもらえばいいんじゃないですかね。と、ここで、義母が本音を漏らしたのです。「嫁の労働力は嫁ぎ先のものでしょう？」はぁぁぁ？？？その言葉を聞いた夫まで「これが嫁の常識」と言い出して…、私は呆れて物も言えませんでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)