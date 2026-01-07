嫁の労働力は嫁ぎ先のもの？ 実家の母を見舞うことも許されなくて…【親の介護より俺の世話でしょ？ 第5話】
■これまでのあらすじ
仕事と子育て、さらに実母の介護をすることになった美咲。外面がいいだけの夫は何も手伝おうとせず、のんきに夜の誘いをしてくる。実母のリハビリが始まっても夫は相変わらず文句ばかり。我慢の限界を迎えた妻が「家事を折半にする」と宣言すると、家に義母がいて…。
息子が息子なら親も親としか…。
「実家に通い過ぎ！」と義母から叱られましたが、私の今の状況わかってますよね？
私、遊びに行っているわけじゃないんですけど。身体がまだ満足に動かない母の介護をしに通っているんですけど。
手いっぱいの私になんでさらなる負担を強いるのか、もう意味がわかりません。自分の息子に手伝ってもらえばいいんじゃないですかね。
と、ここで、義母が本音を漏らしたのです。
「嫁の労働力は嫁ぎ先のものでしょう？」
はぁぁぁ？？？
その言葉を聞いた夫まで「これが嫁の常識」と言い出して…、私は呆れて物も言えませんでした。
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里
(フィクション・スタジオ)