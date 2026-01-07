広瀬すず、今年は舞台にも挑戦 2026年の抱負を語る「いい意味でマイペースに」
俳優の広瀬すず（27）が7日、都内で行われた富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」に登場。2026年の抱負を語った。
【写真】カワイイ！お互いを撮りあう広瀬すず＆横浜流星
今年も「いい意味でマイペースに」と語る広瀬。「いつも通りお仕事も頑張れたらと思っていますが、頑張るためのリラックスの時間も、いつもと変わらぬペースで楽しみたい」と語る。
さらに今年春からは、新作舞台『華氏マイナス３２０°』も控えていることについても「普段は映像作品が多いですが、今年は舞台もやるので、健康に気を付けて頑張りたいと思います！」と気を引き締めた。
発表会では、instax“チェキ”のハイブリッドインスタントカメラ「Evoシリーズ」の新モデルとして「instax(インスタックス) mini(ミニ) Evo(エヴォ) Cinema(シネマ)」（30日発売）などの新商品を発表。広瀬は、横浜流星・吉沢亮とともに同商品の新CM「お正月を写そう♪2026“チェキ”続・運命のもちつき」篇に出演している。
この日は横浜流星（29）も登場した。
【写真】カワイイ！お互いを撮りあう広瀬すず＆横浜流星
今年も「いい意味でマイペースに」と語る広瀬。「いつも通りお仕事も頑張れたらと思っていますが、頑張るためのリラックスの時間も、いつもと変わらぬペースで楽しみたい」と語る。
さらに今年春からは、新作舞台『華氏マイナス３２０°』も控えていることについても「普段は映像作品が多いですが、今年は舞台もやるので、健康に気を付けて頑張りたいと思います！」と気を引き締めた。
この日は横浜流星（29）も登場した。