ジャーナリストで千葉大客員教授の岩田明子氏が7日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。栃木県の県立高で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画が交流サイト（SNS）に投稿された問題についてコメントした。

岩田氏は「今回はSNSを見た人からの通報、私、ここを凄く注目していて、本来であれば、これを目撃していた人とか、それからこういういじめがあるんじゃないかと分かった人が警察に通報する。こういう環境が物凄く大切なんですよね。ですので動画が今回、解決のきっかけにはなりましたけれども、この動画ってのも残虐なものがこうやって拡散されると類似犯も出てきますし模倣犯も出てきますので、これはできれば私はフィルタリングした方がいいと思うんですけど、とにかく環境ですね。教育委員会の方もちょっと事実確認、それから発信というのが遅い。これは常日頃から感じているところです」と自身の受け止めを話した。

栃木県警は5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにした。写っていた加害生徒から既に事情を聴いており、事実を認め「大変申し訳ないことをした」と話したという。

動画は、被害者が複数人に取り囲まれ、一方的に暴力を振るわれる内容。県警によると、動画を見た人から4日、情報提供があった。高校は、県教育委員会や県警と事実確認を行っているとした上で「被害者を最優先で守らなければならない」と説明した。

栃木県の福田富一知事は6日の記者会見で「動画を視聴し、絶句した。ひきょう者、弱い者いじめはやめろと思った」と述べ、県教委や高校が把握した情報を7日までに公表するよう県教育長に指示したと明らかにしている。