MLBのブルージェイズと契約合意した岡本和真選手が日本時間7日、入団会見を行いました。

岡本選手は、昨年10月にメジャー挑戦が判明。そして交渉期限の1月5日にブルージェイズと契約合意したことが明らかになりました。

メジャー挑戦が発表されてから契約合意に至るまでの約2か月半。岡本選手はその間の心境について「初めての経験でしたし、すごく待っている間は色々な気持ちはあったのですけど、ボラス・コーポレーション、スコットはじめ、みなさんが動いてくれていたので、僕は自分のやるべき事に集中して、待っていました」と語りました。

またブルージェイズ入団を決めた理由については「凄く街が良いところで、何より強く世界一になれる、そういうチームだと思いますし、だからそれを選びました。それと僕の娘に30球団のロゴを見せた時に、一番最初の『これが可愛い』と言って選んだのが、ブルージェイズでした」と述べました。

そのブルージェイズは、昨季ア・リーグ優勝を果たし、ワールドシリーズでは、世界一にあと一歩届かなかったものの、ドジャースと激闘を繰り広げました。岡本選手はそれについて「去年ワールドシリーズを見ている時は、まさか自分がトロントに来るとは思ってなかった」と語りました。続けて「ずっとこのMLBでプレーしたいと思ってましたし、日本一にはなれなかったんですけど、次は世界一になりたくて来ました」とブルージェイズ入団の真意を明かしました。