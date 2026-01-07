俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）に、俳優の中沢元紀（25）が織田信長の弟・信勝役でレギュラー出演することが決定し7日、番組公式サイトなどで発表された。大河初出演となり、昨年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」で朝ドラ初出演を果たしたのに続き、国民的2大ドラマ枠を制覇。今作の信長役は俳優の小栗旬（43）で、中沢の所属事務所トライストーン・エンタテイメントの社長。中沢は「僕が役者を志したきっかけである小栗旬さんとの初共演、しかも弟である信勝を演じさせていただけるうれしさをかみ締めながらも、身が引き締まる思いでした」と明かした。

朝ドラ「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

中沢演じる織田信勝は信長の弟。元は仲のいい兄弟だったが、父・信秀が亡くなると、信勝を擁立しようとする家臣たちに担がれる形で兄への謀反を企て…。

昨年度前期「あんぱん」で朝ドラ初出演。柳井嵩（北村匠海）の弟・柳井千尋役を熱演し、大きな反響。「朝ドラと同じく、大河ドラマへの出演は一つの大きな目標だったので、お話を頂いた時は胸が高鳴りました。初めての時代劇。また新たな挑戦をできるうれしさとワクワクで震えたのを覚えています」と喜びのコメント。「いつもお世話になっている小栗さんへの恩返しの気持ちで、全力で挑みました」と収録を振り返った。

この日は新キャスト5人が発表され、菅田将暉が名軍師・竹中半兵衛、市川團子が信長の近習・森蘭丸役、緒形敦が信長の甥・織田信澄役、大地伸永がのちに豊臣政権の五奉行の一人に任じられる浅野長吉（のちの浅野長政）役を演じる。