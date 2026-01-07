ミサイルマン西代洋、次女誕生を報告
お笑いコンビ・ミサイルマンの西代洋（45）が7日、自身のブログを更新。次女誕生を報告した。
【写真】婚姻届の受付「001」番！ 結婚を報告したミサイルマン西代
西代は「西代家に次女が加わった♪（テテテテテッテテードラクエ風）。奥さんと、娘とワイワイ過ごしてきた2年ちょい！！年明けて先日、この最強西代パーティーに次女が加わりました！！！母子共に元気で妻には感謝しかないです。この間、切迫早産の恐れあるとの事で早めに産休入って絶対安静の中、家族、保育園の先生方の最大限のサポートで無事正期産まで頑張ってくれました！」と記した。
続けて「今３人でこんだけ楽しいのにさらに次女も加わってこれ以上どんだけ楽しなんねん（笑）！！！！っておもてます♪なのでこの子育てブログもワイワイ姉妹の子育てブログにバージョンアップします（笑）！！！この世に産まれてきて1発目の写真からもう最強の笑いを振り撒いてくれました♪」と呼びかけている。
西代は相方の岩部彰と2000年にミサイルマンを結成。同期はダイアン、スーパーマラドーナら。岩部の武将様キャラクターや、西代の体を張ったロケなど、関西のバラエティー番組で活躍している。23年に結婚を発表した。
